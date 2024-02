Fædrelandsvennen tar på lederplass til orde for at krigen på Gazastripen må stanses. De viser til de høye dødstallene og sivile lidelsene som kriger fører med seg og omtaler antallet drepte som «absurde tall». La meg påpeke noen kalde fakta om krigen.

Hvis vi tar som utgangspunkt at tallene fra Hamas på antallet døde stemmer har hver bombe Israel har sluppet på Gazastripen i snitt drept 0,8 mennesker (inkludert Hamas-terrorister). Til sammenligning ble 11,95 sivilpersoner drept av hver bombe som den USA-ledede koalisjonen slapp over byen Raqqa i Syria i kampen mot IS i 2017. I kampen om Mosul i Irak ble 17,1 sivile drept per bombe.

Av de 28.000 som ifølge Hamas er drept, blir det anslått at minst 12.000 var Hamas-terrorister. Hvor mange av de gjenværende 16.000 som faktisk er drept av Israel er også svært usikkert. Hamas har siden 7. oktober avfyrt over 14.000 raketter mot Israel. Minst 2000 av disse har landet og eksplodert inne på Gazastripen. Hvor mange som er drept av Hamas sine egne raketter kan man bare spekulere i.

Jeg vil bare minne om at Israel ble anklaget for å ha drept 500 mennesker ved Al Ahli-sykehuset i Gaza by 17. oktober. Det viste seg senere at det var en feilskutt palestinsk rakett som traff sykehus-området. Men Hamas anklager fortsatt Israel for disse dødsfallene.

Uansett er det langt under to sivile dødsfall per stridende i krigen. Ifølge John Spencer, som underviser i urban krigføring ved USAs militærakademi, er det vanlig med 90 prosent sivile dødsfall når man bruker eksplosiver i byer og urbane områder. Spencer mener det beviser at Israel strekker seg langt for å forhindre sivile tap, til tross for de enorme utfordringene de møter på Gazastripen.

Han har langt mer kompetanse på feltet enn Fædrelandsvennens lederskribenter.

Etter 17 år med makten har Hamas integrert seg i hele infrastrukturen på den palestinske enklaven. Ikke bare på bakkeplan, men også under bakken. Opp mot 700 kilometer med tuneller sirkler seg rundt på Gazastripen, under skoler, moskeer, sykehus og andre sivile områder.

Israel kriger mot en fiende som bruker sin egen sivilbefolkning som menneskelige skjold og som har en kynisk strategi om at flest mulig sivile skal dø - nettopp for å legge politisk press på Israel.

Kalde fakta til side, det er ingen tvil om at krigen Hamas startet har ført til ufattelige lidelser for sivile på begge sider. Krigen fører også til store kostnader for Israel. Hver dag får israelske familier sine kjære hjem i kister fra slagmarken.

Fædrelandsvennens krav om at Israel må stanse kamphandlingene er likevel ikke løsningen. Det vil i realiteten bety at Hamas kommer seirende ut av krigen. Da vil de forbli ved makten og vil kunne bygge seg opp igjen militært. Da kan de fullføre drømmen sin om å gjenta massakrer som 7. oktober om igjen og om igjen til Israel er utslettet.

Fædrelandsvennen virker også helt å ha glemt at det fortsatt er 134 israelske gisler igjen på Gazastripen, det yngste gisselet er bare ett år gammelt. Mener avisen at Israel bare skal etterlate dem der? Det er kun militært press som vil kunne frigjøre gislene fra fangenskap.

Fædrelandsvennen legger heller ingen press på Hamas, selv om det er de som sitter på nøkkelen til å få slutt på krigen. Alt Hamas trenger å gjøre er å frigjøre gislene og overgi seg. Da stanser også kamphandlingene.

En israelsk seier over Hamas gir ingen garanti for at det blir fred etterpå, men det er likevel det eneste som vil gi israelerne tryggheten tilbake og palestinerne på Gazastripen en mulighet til å kunne leve et normalt liv i fremtiden.