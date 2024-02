Avisene og NRK har tydeligvis ikke forstått det. Med sin forferdelige drapsorgie, hvor Hamas-soldater fråtset i å drepe ubevæpnede israelske ungdommer, på den råeste måten som noen gang er vist på norsk tv, satte Hamas i gang en krig som de visste at de måtte tape. De visste også at titusener av deres egne ville måtte bøte med livet, at Gaza ville bli destruert. Allikevel gjorde de det. Hvorfor?

For å få oppmerksomhet? Som et furtent barn som føler at det blir oversett? Og de tok 200++ gisler, mest unge piker som etter sigende utsettes for massevoldtekter (utdrag fra frigitte gisler). Det sier litt om Gazas befolkning at de godtok dette. Hamas sies å ha 50.000 soldater inne i Gaza, pluss en hel del hjelpere innen UNRWA og andre hjelpeorganisasjoner, og felles for dem alle er at ingen går i uniform.

De er klassifisert som en terrororganisasjon av mange land (USA, Canada, England osv.) og kan ikke skilles fra de sivile men gjemmer seg blant kvinner og barn. Og her hjemme sier NRK 25.februar at Israel må slutte krigen, som om det var de som begynte? Hvem er det i NRK som bestemmer hva som sies i nyhetene og hvorfor sier de ikke: «NRK ber Hamas frigi gislene,» eller «NRK ber Hamas legge ned våpnene, for da stopper krigen». Men det gjør de ikke. Israel har forbannet seg på å finne gislene, døde eller levende. Hvorfor spør ikke avisene hvor gislene er? Ikke et ord. Hvem holder gislene fanget og hvem er det som dreper dem? Nei, NRK og avisene spør ikke slike spørsmål. Som lytter og avisleser finner jeg det merkelig...