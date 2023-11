I tillegg så anklager de gamle Kristiansand kommune for å stå bak? Du snakker om å skyte på feil hester. Det er ikke Kristiansand kommune som har bestemt dette og det er heller ikke de som har forlangt dette. Det er regjeringen og stortinget i Oslo mens Erna Solberg var statsminister som har arbeidet frem forslaget og bestemt dette. Så direktivet og bestemmelsene kom derifra og ikke de som sitter i kommunen og fylket. Det ser ut for meg at de som roper og skriker er de tidligere politikerne som ikke lenger har den makten de hadde for og skal tvinge frem en skilsmisse fra Kristiansand kommune for at de skal få makta tilbake. Er dere så gammeldagse at dere ikke kan se at tidene forandrer seg og innser at større kommuner har mer makt til å få igjennom saker som krever flest mulig stemmer over for maktapparatet i Oslo?

Det er jo dere i Søgne som sutrer mest. Vi hører nesten ingen ting i fra Songdalen. Riktignok har vi som bor på Mosby aldri vært en kommune, men vi er et utkantstrøk som tilhører Kristiansand. Hva er det som er så galt med at også dere er en utkant av storkommunen?

Er det slik at dere er livredde for at dere ikke vil bli hørt. Det er totalt nonsens. Selv om jeg ikke har politisk erfaring så har jeg sunn fornuft og det klarer jeg meg godt med. Husk på en ting og det er vi som har valgt dere inn for at dere skal arbeide for oss. Det er ikke dere som skal bestemme over oss.

Til dere i Søgne og Songdalen vil jeg si at dersom dere ikke har hørt om noe som heter styrende bydelsutvalg. Det betyr at dere kan ta i mot utspill fra grasrota i de områdene dere tilhører, behandle dem og sende dem etter behandling inn til den sentrale enheten for endelig godkjenning. Det betyr likevel ikke at alt blir godkjent dersom dere bare kommer med tullesaker bare for å ha noe å gjøre så er det ikke å forvente annet enn at det blir tatt useriøst.

Dersom dere blir selvstendig kommune igjen. Er dere villige til å bygge eget sykehus; egen brannstasjon og egen politistasjon eller forventer dere at vi fortsatt yter de tjenestene som dere trenger? Dersom dere forventer ytelser fra Kristiansand så må også Kristiansand også forvente ytelse fra dere, og den ytelsen er at dere går med på å være en del av Kristiansand storkommune.

Jeg leste også i avisen om fremtidens Søgne at dere skulle få eller har solceller på herredshuset og at dere var så flinke til å ta vare på de kommunale bygningene. At dere driver med andre ting kommer overhode ikke frem, og dere skal være en fremtidsrettet kommune som vil stå på egne bein? For en vits.

Vi krever å bli hørt og vi krever ordentlige svar på det vi spør om, og nå spør jeg dere som er fra Søgne om hvorfor dere vil ha tilbake den gamle kommunen og jeg krever skikkelig svar på hvorfor det er så galt å tilhøre Kristiansand storkommune. Dere er like mye verd for storkommunen som alle oss andre og det er svært. Hyggelig å ha dere som storkommuneborgere.

Innlegget er forkortet. Red.