Leger varsler store problem i kapasiteten. Bare tull sier regjeringen. Vi skal ha færre leger og få ventelistene på sykehusene ned. ‍Problemer i politiet med for få folk. Neida, dette går så bra sier regjeringen og åpner flere kontoret i distriktene som må bemannes. Høye strømregninger. Komplekst sier regjeringen og setter ned nye utvalg. Sier ikke lenger at de følger situasjonen nøye. Det nye slagordet er ingen kvikk fix! Samt at adressen til folk skal ha betydning for prisen på strøm. Ellers kan kort nevnes økning i matvarepriser. Store renteøkninger. Forsvaret til regjeringen er at de mener de ikke kommuniserer godt nok ut til folket den fine politikken de mener de fører (de må jo nesten føle seg ufeilbarlige i Støres hoff).

Kanskje noen burde fortelle de som sitter i Oslo og tror de lager den fine politikk: Kan det tenkes at velgerne ser klart politikken som føres, men de liker den ikke! (Slik kan det gå når de som har ansvar sammen med sine rådgivere, fjerner seg fra velgerne). Jada, slike folk vil gamle Norge ha til å styre landet!