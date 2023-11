Fraværet av etnisk og sosialt mangfold i kulturlivet blir langvarig når Knuden kulturskole er plassert 1 km unna nærmeste busstopp. Prinsipper og drømmer knuses.

Bystyrets prioritering av privilegerte roper så høyt at ingen hører hva politikerne sier. Institusjonene klarer ikke å speile det samfunnet de er ment å berike.

En kommunedeling har fått et kostnadsoverslag på 250-400 millioner. Bare for Knuden alene har byen selv betalt 338 millioner, for et tilbud som i praksis er utilgjengelig for mange i målgruppen. Det er det samme hvor fint gavepapir Kulturkvartalet pakkes inn i,- innbyggere i storkommunen må ha tilgang til privatbil for å benytte det.

Tenk, en satsing til 2,7 milliarder kroner, og mange innbyggere blir utestengt grunnet bostedsadresse og familiens økonomi (Kilden 1,683 milliarder, Kunstsilo 710 millioner, Knuden kulturskole 338 millioner, kilde: Fvn.no).

I et leserinnlegg 09.08.23. stilte jeg tre spørsmål til tre ordførerkandidater. Ingen svarte. Jeg tillater meg å stille de på nytt til alle partier i bystyret:

Forventer ditt parti at barn, unge og eldre går fra Rutebilstasjonen til Silokaia, uansett vær, årstid og mørke? Hvordan skal kommunens økonomi tåle kostnaden med spesielle transportløsninger for Silokaia de neste tiårene? Hva vil ditt parti gjøre for å unngå økt biltrafikk gjennom sentrum til Silokaia i kommende valgperiode?

Kanskje de selvutnevnte miljøpartiene (MDG, SV og V) ønsker å si noe. Ulltveit Moe (MDG) sa hun «får litt vondt» når hun nylig kritiserte planene for Ytre ringvei Kritisk til Ytre ringvei. Fikk hun, og andre politikere, vondt da administrasjonen lot Knuden og Kunstsilo slippe kommunens eget krav om mobilitetsplan? Jeg får mer enn «litt vondt» av et bystyre som har malt seg inn i et hjørne, og ikke vil fortelle hva de vil gjøre nå.