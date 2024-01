Det spilles på alle strenger. Følelser og fakta. Noe er saklig og faglig godt begrunnet, andre treffer litt blink og noen er helt utenfor blinken. Men helt klart mye følelser i sving, det er tydelig.

Først må jeg si at jeg håper virkelig ikke debatten hardner så mye mer til, for dette må vi være klar over: Når valget er gjort og beslutningen tatt – så skal alle være venner igjen. Da skal vi alle dra i samme retning. Vi er i utgangspunktet alle i samme båt i dag, dette er ikke noe spørsmål om man er for eller imot Søgne. Vi er alle for Søgne, men vi er litt uenige om vi bør være alene eller en del av et større fellesskap.

Og mange har nok gjort opp sitt standpunkt. Det har også jeg.

Jeg er født og oppvokst i Søgne. Typisk «Søgnegutt» vil sikkert mange si, med traktor, firehjuling og moped. Etter utdanning og militæret flyttet jeg til byen og bodde der i 12-13 år, det var veldig greit. Og nå siden 2019 er vi tilbake til utgangspunktet. Også det er veldig greit. Med kone og 3 barn, stasjonsvogn og alt som hører til. Vi rakk å bo her et halvår før kommunen skiftet navn – men fremdeles er Søgne adressen. Og identiteten som noen mener er frarøvet – ikke tilfelle. Jeg konstaterer firehjulinger i gata med barn på slep på akebrett – slik var det ikke på Lund. Så vi er og blir Søgne.

Jeg har fundert litt på «Nye Søgne kommune». Og nei – vi skal ikke tilbake til slik den var før, vi skal bygge en ny kommune! Fra bunnen av! Lære av alle våre feil og få det optimalt fra start! Men jeg må spørre, hvor lang tid tar det å bygge en kommune? 5 år? 10 år? Og hva skal vi gjøre imens kommunen bygges? Hvem skal ansette alle folkene som skal jobbe her og fordele oppgaver? Og hva blir resultatet?

Det virker for meg helt vilt å i det hele tatt vurdere tanken på å bryte opp det som er startet, med et prosjekt som vi ikke aner resultatet av. Og har vi det så ille nå egentlig? Hvis jeg som voksen mann med familie og barn, foreldre og søsken, ikke klarer å merke nevneverdig forskjell på Søgne anno 2024 vs. Søgne anno 2019, så kan umulig dette være så galt som enkelte skal ha det til.

Også tenker jeg: Hva er det egentlig som ligger til grunn for at man ønsker å rive opp igjen kommunegrensene? Jeg ønsker virkelig at alle løfter blikket ut av stua si og virkelig tenker på totaliteten i den prosessen som foregår nå.

Du som har tenkt å stemme ja for løsrivelse: Kan du, med hånden på hjertet, si at dette gjør du fordi du genuint mener at dette er noe Søgnes innbyggere virkelig trenger? Unge og gamle, syke, svake og friske, håndverkere og kommuneansatte, hjelpepleiere, lærere og sykepleiere?

Du som har tenkt å stemme ja for løsrivelse: Mener du virkelig at det er fornuftig å bruke noen hundretalls millioner av fellesskapets kasse og noen år på å komme i stand for så å rykke tilbake til start?

Du som har tenkt å stemme ja for løsrivelse: Mener du oppriktig at det endelige resultatet vil bli så merkbart mye bedre enn «gamle Søgne» og nåværende Søgne at det er verdt å sette alt dette over styr?

Hvis du kan svare ja på overnevnte spørsmål – da stemmer du det som du synes er best for Søgne og alle som bor her nå og i fremtiden. Men er du i tvil – ja, da er du ikke i tvil. Da velger du å bruke stemmen din til å fortsette å bygge på det gode som allerede er startet.