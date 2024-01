Det er mange sider ved denne saken som forundrer og vanskeliggjør å rangere merkverdighetene.

Det kanskje mest nedslående og alvorlige er lokalpolitikernes manglende forståelse av demokrati. Som ordfører i Kristiansand peker nok Jan Oddvar Skisland seg ut i negativ retning. I valgkampen 2021 kom det klart frem at Ap og Sp ville gå for oppløsning av kommuner som ønsket det. Dette ble nedfelt i Hurdalsplattformen. Denne saken var i tillegg helt spesiell, ettersom sammenslåingen hadde skjedd på feil grunnlag og dermed skjedd med tvang. At lokalpolitikere da fører kamp mot hva partiene sentralt har nedfelt i regjeringsplattformen, forekommer utvilsomt destruktivt. At representanter for de partiene som var for kommunereformen, hengte seg på korstoget fra Ap-politikerne, kan man jo forstå.

At Fædrelandsvennen i denne saken har hengt seg på som supporter for status quo-siden, forekommer noe spesielt. Helt klart skal avisen med sin posisjon i lokalmiljøet følge saken nøye og gi god spalteplass, slik avisen også har gjort, men å kjøre dette nærmest som en kampanje, burde vært unngått.

At saken til de grader ble kludret til av lokalpolitikerne, utløste naturlig nok de grep som regjeringen har tatt i saken. Dermed er vi kommet til en ende på hele denne merkverdige prosessen. Det har ikke manglet på merkverdige påstander og konspirasjonsteorier. La meg bare nevne to av disse: At innbyggerne i «gamle» Kristiansand skulle kunne avgi stemme i en sak som gjaldt innbyggerne i Søgne og Songdalen. At oppløsning vil koste et beløp av en tenkt størrelse. Selvsagt, men fra første stund ble det klart at det ikke skulle dekkes fra lokalt hold. I hvilken grad ble slike omkostninger argumentert mot i sammenslåingsrusen?

Og nå venter vi i spenning.