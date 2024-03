Samtidig forsvarer hun flyttingen av det flytekniske opplæringssenteret til Værnes, og åpner for utvidet bruk av leiren på Kjevik for f. eks. Heimevernet (HV). Det frustrerer Gunnar Strømme, som spør "når Senterpartiet skal slutte å plage oss Sørlendinger?"

I sin iver etter å skyte ned vedtaket om flytting til Værnes sauser Strømme en rekke helt irrelevante argumenter sammen til ei usmakelig suppe av høyst spekulative påstander. For han mener det er relevant at tvillingsøsteren til Sps parlamentariske leder på Stortinget, Marit Arnstad, er ordfører i Stjørdal kommune der Værnes ligger. Det er altså Stjørdal og Trøndelag som vil tjene på eventuell flytting, og de som står bak dette konspirative spillet er "trøndere fra Senterpartiet". Det er ikke greit, mener Strømme.

Men argumentene for å flytte skolesenteret til Værnes er mange og sterke. Det fagmilitære råd anbefalte allerede for over 25 år siden å konsentrere Luftforsvaret i landets geografiske sentrum. Slik de fleste andre sammenlignbare land gjør. Dermed kan man reagere mot ulike lufttrusler fra forskjellige retninger. Dessuten er det langt fra potensielle trusselområder til Trøndelag, noe som innebærer at i luftkamp har motpartens fly mindre drivstoff tilgjengelig. Det er en fordel for oss.

Det geografiske sentrum i Norge er Trøndelag, og derfor har vi fått utbyggingen av hovedkampflybasen på Ørland, med en sekundærbase i Nord-Norge (Evenes). Værnes er en annen viktig base, og ved å konsentrere Luftforsvaret i Trøndelag, inkludert opplæring, får man utnyttet synergieffektene av et sterkere og bredere luftmilitært fagmiljø.

Men Kjevik leir har mange muligheter som burde passe for utdanning i grunnleggende soldatferdigheter. Leiren ligger ved en flyplass som har gode forbindelser til resten av landet. Det betyr at elevene enkelt kan reise hjem på permisjon. Og med Kristiansand like i nærheten er det gode muligheter for unge mennesker til å treffe andre i samme alder på fritiden. Agder har også mye natur å by på, og det burde således være meget gode muligheter i nærområdet for grunnleggende soldatutdanning.

Gro-Anita Mykjåland og Gunnar Strømme, sammen med kommunens politiske ledelse, bør derfor nå argumentere for videre bruk av Kjevik leir, f. eks. som senter for opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. For det har landet utvilsomt behov for.