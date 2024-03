Det dreier seg selvfølgelig om kampen vi beboere på Sødal fører for å få trygg vei fra Arenfeldts vei til Sødal. Problemet i runde to er fremdeles de hundre siste meterne av den ca 600 meter korte strekningen. Under byggingen av diverse nye boliger i området, fikk vi beboere, etter lang og unødvendig vanskelig kamp mot veimyndighetene, innvilget redusert fartsgrense samt fartsdumper.

Et av veimyndighetenes argumenter mot skilting og nedsatt fartsgrense er at dette gir falsk trygghet. Forstå det den som kan. Resultatet var at farten på dette strekket sank betraktelig, og det var ikke fullt så farlig å ta seg over til busstoppet på feil side av fylkesveien på Sødal. Problemet er visstnok at det tar 10-12 sekunder lengre tid å kjøre strekket med redusert fartsgrense. Og såvidt jeg har fått med meg, klagde tungtransporten på dumpene, forståelig nok egentlig. Men ikke så forståelig at det burde være avgjørende.

For å komme til busstoppet, må altså eldre, uføre, barn, som det av alle gruppene er ufattelig mange av i området, komme seg over en svært trafikkert fylkesvei, med tungtransport til næringslivet på Vennesla og Vatnestraum, uten fotgjengerfelt, med biler som kommer ut fra krysset noen få meter oppforbi, hvor bilistene må holde øye på bilene foran seg, bilene som skal ut fra Sødal. Og fotgjengerne som skal ut på fylkesveien.

Veimyndighetene bør pålegges å rette opp forholdene før noe alvorlig skjer. Og nå skal man visstnok lage en forhøyning i veien... det er deres løsning.

For å øke trafikksikkerheten kan man:

1. Utvide strekket med redusert fartsgrense 50 til Sødalkrysset er passert. Dette fungerte fantastisk i anleggsperioden. At enkelte privatbilister har trøbbel med dette er en skam.

2. Etablere fotgjengerfelt over til busstoppet eller trafikklys som kan aktiviseres av fotgjengere. Fotgjengerfelt bør være en selvfølge. Trafikklys et ønske.

3. Etablere fartsdump på begge sider av busstoppet. Litt ubehagelig for tungtransporten, ihvertfall hvis de ikke holder fartsgrensen. Noe mange ikke gjør på dette snorrette strekket.