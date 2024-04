Kjære Randesund-familien! Når vi nå ser mot slutten av denne sesongen, er det viktig å huske at reisen ikke er over ennå. Vi har fortsatt mange tester og utfordringer å møte før vi kan senke skuldrene og nyte sommerens varme. Men la oss ikke glemme de spennende eventene som venter oss!

Før vi vet ordet av det, vil båthuset i Kristiansand fylles med liv og røre under den årlige båtmessen. Det blir en ypperlig anledning for oss å samles utenfor banen, dele erfaringer og knytte sterkere bånd. Og for de som er interessert i båtliv, vil messen i Kristiansand og Arendal være en flott mulighet til å dykke ned i alt det spennende som havet har å by på.

I tillegg, la oss ikke glemme det fantastiske arbeidet som gjøres på Fontenehuset i Arendal. Det er et sted som gir så mye tilbake til samfunnet vårt, og jeg oppfordrer alle til å støtte dem på alle mulige måter. Kanskje vi kan organisere et besøk eller en frivillig dag? Det ville vært en flott måte å gi tilbake på og samtidig styrke vår egen klubbånd.

Så mens vi fortsetter å jobbe hardt og forberede oss for de siste kampene av sesongen, la oss også holde blikket fremover mot de spennende begivenhetene som kommer. Med båtmessen og vårt engasjement med Fontenehuset, har vi mye å se frem til. Og når høsten kommer, vil vi møtes igjen, sterkere og mer samkjørte, klare til å ta fatt på nye utfordringer som et team. Takk for at dere er en del av denne reisen, og la oss gjøre det til en uforglemmelig avslutning på sesongen! Gleder meg allerede til ny sesong med jobben min med barn unge i hallen til høsten.