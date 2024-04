Sett inn tiltak der problemene faktisk er.

Allerede i 1862 vedtok bystyret å verne Baneheia, som antas å være verdens første naturfredede område. (Kilde: S. Kristiansen (2013, Kristiansand Parkvesen, 75 år for folkehelse 1938-2013. Kristiansen SRM.) Intensjonen var å sikre allmennheten natur i nærmiljøet. Denne tradisjonen er godt fulgt opp av politikere og et dyktig parkvesen, som gjør mye riktig og bra for friluftslivet i kommunen.

Men nå kan kommunen gjøre en stor feil. Saken om camping på kommunale friområder skal opp i bystyret onsdag 24.4. Parkvesenet foreslår forbud mot telting for å unngå utilsiktet bruk av friluftsområdene som fortrenger ordinær bruk. Intensjonen er god, men løsningen er feil. Og feilen er at forbudssonene er for store. Tiltak mot problemet må til – der er vi enige. Men gjør tiltak der problemene er – ikke båndlegg store turområder.

Å stenge store deler av bymarka, med områder som Odderøya, Baneheia og Jegersberg for telting vil ikke løse problemet med campingturisme i sommerferien, festivalbesøkende uten hotellplass og hjemløse som rigger seg tak over hodet. De som bryter Friluftsloven og kommunens forskrift, er ikke de samme som nå får ulempen – nemlig dem som driver et sporløst friluftsliv, uten å forstyrre andre.

DNT Sør legger til rette for at flere hundre barn med foreldre har ukentlige naturopplevelser. De såkalte Turboklubbene finnes i syv bydeler og er drevet av frivillige foreldre. Her er barna ute i sin nærnatur for å leke, undre seg, og lære om naturen. Hvordan skal vi forklare dem at de ikke får lov å sove i telt i Jegersberg fordi campingturister telter i Paradisbukta i sommerferien?

Vi stenger ikke veien når bilister bryter fartsgrensen.

En friluftslivvennlig kommune som Kristiansand bør kunne løse dette på en bedre måte. Vi forstår godt at det er nødvendig med tiltak på Odderøya, i Baneheia, og andre steder, men det foreslås altfor store forbudssoner. Ulempene for allemannsretten og byens befolkning er langt større enn fordelene ved forbudet.

Ulempene for allemannsretten og byens befolkning er langt større enn fordelene ved forbudet.

Forslag til løsning:

Sett inn tiltak der problemene faktisk er.

Bedre informasjon og tilrettelegging for campingturister og bobilturister på sommerferieturer, slik at dette ikke ødelegger muligheten for byens befolkning til å oppleve det enkle friluftslivet i nærområdet sitt.

Forebyggende og informative tiltak må prøves mer, før juridiske tiltak som dette benyttes.

Vi i DNT Sør skal fortsette å lære opp barna og minne alle på pliktene som følger med allemannsretten. Vi oppfordrer kommunen til å fortsette den gamle tradisjonen fra Wergelands tid – å tilrettelegge for friluftslivet – ikke bremse det. Da kan flere være enige i den offensive overskriften i dette innlegget; Kristiansand – verdens beste by for friluftsliv. Fra hav til hei.