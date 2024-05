Det er flaut dersom regjeringen, den for folk flest, ikke ønsker å gi vanlige pensjonister skikkelig løft, både i forhold til kjøpekraft og på linje med andre lønnsoppgjør. Regjeringen har fremlagt sitt forslag til årets pensjonsoppgjør, og nok en gang føler jeg vi pensjonister blir avspist med «smuler fra de rikes bord». Jeg hadde ventet bedre resultat enn 2,76 prosent regnet fra 1. mai og, som ifølge regjeringen, skal utgjøre 4,58 prosent på årsbasis? I min enfoldighet lurer jeg på hvordan et tillegg på 2,76 prosent kan gi en inntektsøkning på hele 4,58 prosent? Uansett hvordan jeg regner, bruk av regneark eller pensjonskalkulator, blir resultatet det samme: Min pensjon øker kun med 2,76 prosent, regnet fra mai i år frem til nytt oppgjør neste år! Betyr regjeringens forslag at alderspensjonen øker med 4,58 prosent – og tilleggspensjonen redusert; så resultatet uansett blir 2,76 prosent …? Forstå det, den som kan …? Jeg skjønner ikke «en meter» …

Hvorfor skal pensjonene alltid holdes nede? Ja, unnskyld at jeg spør …