Vi har i Norge en dømmende og utøvende makt med klare regler for uniformering.

La oss ta et eksempel; en dommer i en rettssal er jøde med kalott på hode, en muslimsk kvinne med hijab er tiltalt for lovbrudd. Dette kan fungere helt greit, begge har respekt for sin religiøse tro. Dommeren utfører sin plikt etter juridiske rettsregler.

Men Norge er et sekulært land. Spørsmålet vi må stille oss; hvor mye skal religiøse plagg og symboler vektes mot det norske regelverket? Hvor hellig er det hellige?

Bør ikke våre «nye landsmenn» respektere det gjeldende regelverk som praktiseres i det landet de kommer til, og ikke omvendt!