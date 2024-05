Men er det urimelig å kreve en leie på 2 millioner for at Palmesus skal få disponere bystranda i 10 dager av den beste sommertida?

Flere år med veldig snille betingelser for festivalen har gitt gode overskudd for Palmesus, så gode at eierne av konseptet sitter igjen med millioner, både etter den årlige driften og etter salg av rettighetene til utenlandsk selskap. Det er flott at det går bra for de som har pågangsmot og krefter til å gå i gang med store prosjekter. Men dette hadde aldri gått så bra hvis ikke kommunen hadde gitt god drahjelp med tilrettelegging og rimelige leiebetingelser.

Nå er tiden inne til å betale mer for velviljen til kommunen og byens øvrige befolkning.

Palmesus har fått lov til å legge beslag på bystranda vår i opptil 14 dager av den beste sommeren. Byens øvrige befolkning har vært utestengt fra dette friområdet som er opparbeidet med våre skattepenger. Hensikten med bystranda har vel først og fremst vært å legge til rette bademuligheter for folk i byen? Hit kan mange familier og unge komme uten bruk av egen bil. Dessuten blokkeres store deler av strandpromenaden som mange eldre bruker til sin daglige spasertur.

Mange innbyggere som har sin bolig i nærheten av Palmesus, opplever også en del ubehageligheter i form av støy og søppel mens festivalen pågår. Riktig nok bidrar Palmesus til at byens utelivsaktører og handelsnæringer får inntekter. Men det er ingen unnskyldning for at festivalen og dens eiere ikke selv bør bidra mer til bykassa enn de har gjort. Ingen bør få beslaglegge byens indrefilet og utestenge resten av befolkningen uten at fellesskapet får god kompensasjon for ulempen.