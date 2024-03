De er ute hele tiden, og vi har måttet skrive for eksempel «teip» i stedet for «tape». Det kan vi leve med, men å skrive pøbb i stedet for pub blir veldig galt. Like ille blir det med Taco, som er navnet på en matrett.

Tako, med K, er navnet til «Kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser – TAKO...». Og det høres absolutt ikke ut som mat.

Det finnes dog enda større språklige ulykker når det gjelder fornorsking, og her er det ikke Språkrådet som står bak, men Cappelen Damm. De fornorsket alle egennavnene i Harry Potter-universet, selv om forfatteren ba om at det IKKE måtte gjøres. Når forfatteren skriver «professor Dumbledore», så blir det oversatt til professor Humlesnurr(?). Kan det være lovlig? Ginny Weasley blir til Gulla Wiltersen, og Moaning Myrtle til Stønne-Stina? Det skulle ikke være lov å iverksette slike ulykker. Albus Dumbledore er Albus Dumbledore, og Taco er Taco og ikke noe annet.