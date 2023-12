Mange vil i praksis ikke ha såpass mange penger til rådighet, og det viser seg at foreldre svært ofte er med på å ta noe eller mesteparten av kostnaden til kjøreskolen.

Det har ofte undret meg at man ikke ved kjøreskolene også benytter simulator. På lik linje med opplæring av piloter i luften samt offiserer til sjøs. Ved de to sistnevnte opplæringsstedene er nettopp simulatortrening en vesentlig del av læringen som i tillegg er trygg for både elever og lærere.

Så hvorfor ikke benytte seg av nyere teknologi også hos kjøreskolene? Jeg er overbevist om at en slik opplæring vil være svært nyttig. Man kan programmere simulatoren til forskjellige vanskelighetsgrader, man kan legge inn en situasjon som oppstår plutselig og da overvåke hvordan eleven reagerer, eventuelt med å kjøre den samme sekvensen om igjen. Legge inn en situasjon hvor eleven mister kontroll over bilen, og at det ender med en simulert ulykke. For å lære av sine feil uten skader og kostnader!

En simulator anser jeg kun som en del av opplæringen, for det sier seg sikkert selv at praktiske øvelser ute i trafikken med vanlig bil må komme i tillegg. Men det vil kunne ligge i kortene at prisen per kjøreskoletime kan reduseres vesentlig ved bruk av simulator, som koster langt mindre enn en bil både ved innkjøp, drift og vedlikehold.

Kanskje at det legges inn «video» av elevens simulerte kjøring, og at sjåførlæreren kan gå gjennom resultatet i ettertid for vurdering av elevens ferdighet. Kanskje har mer enn en elev samtidig? Ressurssparende, uten tvil!

Vet at det er noen få kjøreskoler som benytter seg av simulator her i landet, og at disse viser til svært gunstige resultater. Også på mørkekjøring. Så hvorfor vil egentlig ikke flerre anskaffe seg et slikt utstyr, for dermed å kunne redusere kostnadene og tidsbruken for elevene?