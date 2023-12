Jeg forventer ikke å skape et brøl ved mitt enslige leserinnlegg, men om jeg kunne få bort et par stykker i hylekoret fra Høllen brygge er trykksverta ikke bortkastet.

Hver dag i fvn, om igjen og om igjen, hakk i plata, ekko med repetisjoner og gjentakelser, samme momenter, er nå gått fra berikelse til forurensing. - alt som bør sies er sagt, og mye er kanskje sagt som ikke burde vært sagt. Alt i avisen, nå med underskrift eller overskrift hvor Søgne er nevt, leser jeg ikke lenger.

For ei stund siden hørtes klimabrølet over land og bygd. Ved å brøle så høyt og så lenge man orket - ville det angivelig gi oss snø og kulde tilbake, så langt, resultatløst og fjollete. Ønsket er edelt nok, men verktøyet, et øredøvende brøl, er i seg selv uegnet til å oppnå målet.

Kritisere kan alle, det har også jeg bevist med disse ord. Men ett råd vil jeg gi, kjemp for det du mener er rett – og innse nederlaget når kampen er tapt.

Og når sant skal sies, som innfødt kristiansander, vi trenger dere søgnefolk her i styre og stell. Den politiske gigantomanien og den politiske «losjen» i Kristiansand trenger frisk luft. Åpenbart, der man selv før valget syntes å bestemme både ordfører og posisjoner. Gi meg Søgne tilbake, for meg betyr det å rive høyblokker og få kuene ut på beite. Gjenskap et koselig sentrum med småhus og en landhandel. Jeg har innsett nederlaget. «Søgne» er tapt, det er ingen grunn til å brøle lenger.

