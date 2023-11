Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Karen Kristine Blågestad skrev i går en kommentar der vi i Kunstsilo ble beskyldt for alt fra elitistiske holdninger til å glemme lokalbefolkningen. Noe vi absolutt ikke kjenner oss igjen i. Kunstsilo skal være et sted av og for Kristiansand, men vi kommer tilbake til det.

Først vil jeg få rette opp en ting. Ja, vi skal for første gang lansere Kunstsilo til et internasjonalt publikum i London med flere internasjonale medier til stede. Men selve åpningsdatoen er av mindre betydning. Arrangementet vil bli en presentasjon av Kunstsilo til internasjonale medier og en bredere målgruppe som ikke kjenner til oss.

Fædrelandsvennen og lokalbefolkningen i Kristiansand kjenner oss best. Derfor ble fokuset å få Kunstsilo ut i verden, og heller gi lokale medier mulighet til å faktisk komme inn i siloen – en mulighet som de internasjonale ikke får. Men vi må være der de er, for å vekke interesse. Vår utfordring internasjonalt er noe større enn for eksempel Munch, av åpenbare grunner.

Åpningsdatoen er kun en knagg, som vi også hele tiden har planlagt å lansere likt til alle internasjonale og norske medier, inkludert Fædrelandsvennen. Vi har trodd at norske journalister ikke reiser til London for det, men kanskje vi undervurderte interessen fra våre nærmeste. Karen Kristine Blågestad, har du lyst, er du hjertelig velkommen til London i morgen du også.

Så vil jeg poengtere en ting til. Vi forstår viktigheten av å være først ute med en sak. Men her var det altså Aftenposten som var først på ballen. Ikke fordi vi ringte dem og ba dem være først, men fordi de rett og slett var på og hadde lyst til å skrive om at internasjonale medier og kunsteksperter fra hele verden var interesserte i, og nysgjerrige på, nettopp Kunstsilo.

«Det har kostet. Mye penger, men mer enn bare penger. Det har kostet slit, makt og innflytelse for mange.»

Ja, det har kostet. Og lanseringen internasjonalt er jo nettopp noe som gjøres for å betale tilbake for all «slit, makt og innflytelse» det har kostet. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre byen vår til en internasjonal kulturdestinasjon. For kunstmiljøet så vel som alle andre som har lyst til å oppleve noe helt spesielt.

Vi setter lokalbefolkningen ekstremt høyt, og vil vise at Kunstsilo er en viktig kulturell satsning for byen. Det kommer til å komme flere aktiviteter frem mot, og under, åpning som sikter seg inn på oss Kristiansandere, støttespillere som kritikere.

Så jeg sier det igjen; vi slår an tonen med lansering i London. Og vi håper vi har byen og lokalbefolkningen med oss i å styrke Kristiansand og Kunstsilo som en attraktiv kunst- og kulturdestinasjon, både i regionen, i Norge og globalt. For det er stort. Og det er stas. Og det er viktig.