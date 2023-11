Det blir ingen strømstøtte til bedriftene og henviser til at det er mulig å tegne fastprisavtaler for rundt 60 øre i Sør- Norge. Den formidable prisforskjell på strøm i Norge både for bedrifter og husholdninger er tydeligvis av underordnet betydning. På enkeltdager har strømprisen vært flere 1000% i disfavør til Sørlandet. Uke 25-35 var prisen mellom NO2 og NO5 48%.

Våre folkevalgte i Energi- og miljøkomiteen på Agderbenken uttaler mange fagre ord om løfting av saken men konkrete resultater uteblir. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) burde kanskje arbeide enda mer målbevisst for det han kaller ett ekstremt frustrert næringsliv enn i en annen sammenheng å be om særbehandling av Michelinrestauranter.

Gro Anita Mykjåland(Sp) tror ikke kompensasjon er noen god løsning. Men er enig i at prisforskjellene er et problem. Hennes synpunkt om at kablene til Kontinentet må kuttes bør hun nok revurdere i 2027-28 da kraftunderskuddet er en realitet. Mens Agderbenken bedriver sitt politiske håndverk på Stortinget opplever vi stadige oppsigelser p.g.a strømprisene. Aludyne i Farsund nå sist. Byglandsfjord Sag i Bygland ,Henning Olsens Is i Kristiansand og slakter Jens Eide i Lillesand er oppgitt og frykter for bedriftenes konkurranseevne.

Forhåpentligvis vil næringslivet og ordførere fra Agder og Rogaland sin høylytte strøm protest i Stortinget føre til endringer. Noe annet enn tilnærmet lik strømpris for alle er ett politisk nederlag. Men dagens Ap regjering har ingen representanter fra Agder.

Det er ett problem både for Støre& Co og ikke minst for vår landsdel.