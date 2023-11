Skolebussen passer til ungdomsskolen og barneskolen, men ikke videregående skole. Selv om det er mange som kommer fra for eksempel Kristiansand eller Øvrebø til Vennesla vgs.

Når vi er ferdig på skolen er det ofte sånn at vi må vente i en halvtime eller mer fordi bussen gikk fem minutter før vi sluttet på skolen. Bussene her i Vennesla passer ikke til skoletidene, som gjør at man kommer for sent eller må komme altfor tidlig til skolen. Det er slitsomt å måtte stå opp tidlig for å rekke bussen.

Vi har også en lokalbuss i Vennesla som går gjennom Lomtjønn, Heptekjerr og Smååsane. De ikke passer inn med skolestart. Oss som bor på Smååsane må vente til bussen har kjørt først til Lomtjønn så Heptekjerr, før kan vi ta bussen hjem. I helgene for oss som bor på Lomtjønn, Heptekjerr og Smååsane, får vi ikke buss ned til f.eks. sentrum. Vi må enten «labbe» helt ned, eller bli kjørt. Det er ganske stress, fordi det er langt.

Til oss som bor i Kristiansand så er det ikke noe tilbud om gratis buss og vi må selv betale for bussturen til og fra skolen.

Det bør gå flere busser i timen sånn at man ikke trenger å vente en halvtime i helgene. Det bør gå flere busser, fordi man må vente en hel time for å ta neste buss. På skoledagene går det buss kun to ganger i timen. Nå vi er ferdig med skolen og må vente lenge for å ta bussen finner vi den stappfull så vi må vente i en halvtime igjen. Det er veldig irriterende.

Det går utover hverdagen vår fordi vi må vente på bussen istedenfor å gjøre det vi har lyst til.

Innlegget er forkortet. Red.