Denne krigen er en katastrofe for det palestinske folk. Som om dette ikke er alvorlig nok resulterte dette igjen til i at 20 land, i alle fall midlertidig, har stanset sin økonomiske støtte til UNRWA. Palestinerne har derfor seg selv å takke for mindre økonomisk støtte som, ifølge UNRWA selv, vil føre til at bankkontoen deres vil tømmes innen kort tid. Utenriksminister Eide og den norske stat viser ansvar og betalte nylig ut 275 millioner av norske skattebetaleres penger til nettopp UNRWA. Vi får håpe at noe av dette kommer sivilbefolkningen til gode og at ikke alt ender hos Hamas og blir brukt til fortsatt krigføring.

Opplysninger (Fox News) viser at nærmere 10%, 1200, av de ansatte i den samme organisasjonen i Gaza også "arbeider" for Hamas. Det vil ikke sjokkere så mange når det etter hvert også blir dokumentert at det er flere ansatte med Hamastilknytning, ikke bare i ledelsen av UNRWA, men også langt høyere opp i FN - administrasjonen.

Det er forbausende å se så mange delta i demonstrasjoner mot Israel der det også ropes, "from the river to the sea". Familier stiller endog med små barn i disse demonstrasjonene som også bidrar til jødehat. Vet disse foreldrene hva de egentlig er med på? Vet de, barna deres og for den saks skyld andre deltagere også konsekvensene av å delta i slike markeringer? Det viser seg at flere av deltagerne i ikke engang vet verken navnet på elven eller havet de roper ut om og langt mindre at "ropet" betyr "drep alle jøder, fjern Israel fra kartet". Terrororganisasjonen Hamas sine sympatisører gnir seg i hendene og takker sine hjelpere - som av andre blir kalt nyttige idioter. "Overalt fra" rettes pekefingeren mot Israel og det forlanges: stopp krigen! Det er forbausende få som forlanger det samme av terrororganisasjonen Hamas. Det er bare for Hamas å komme fremme med hendene over hodet og ta med seg det som måtte være av gjenlevende gisler. De startet - de bør slutte, så enkelt er det faktisk.

Midt i det hele - la oss ikke glemme Ukraina, som uforskyldt har blitt angrepet av en av sine naboer. La oss fortsatt gi dem vår fulle støtte!