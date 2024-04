I innlegget kaller han min generasjon og «middelklassen» som han velger å kalle det, hyklerske og med mangel på selvrespekt.

Grunnen til at Høyre vant valget og skolevalget er ikke fordi min generasjon er hyklerske eller dumme, men fordi Høyre har løsningene på de problemene unge bryr seg om og brukte debatter for å snakke om egen politikk.

I veldig lang tid har min generasjon blitt presset på et «Greta Thunberg»-perspektiv på klimakampen. Det virker nesten som den eldre generasjonen vil påføre oss en slags «klimaskam». Jeg tror ikke unge ikke bryr seg om klima, men det er ikke sikkert de bryr seg om klima på samme måte som Mjåand skulle ønske. Jeg har aldri kjent meg igjen i å streike fra skolen, spise vegetar eller å bare ta bussen. Ikke fordi dette ikke er viktig, men fordi jeg ikke tror det er hele løsningen.

Jeg satt i skoledebatten hele høsten. Venstresiden var mer opptatt av hva Høyre gjorde når de var i regjering for 3 år siden. Eller så prøvde de å male et bilde om en stress- og press-skole. Men de feilet. Og her er svaret på det:

Venstresiden snakket jo bare om alt vi unge ikke klarte. Mens Høyre sto i viktige debatter som fraværsgrensa og eksamen, fordi norske elever faktisk vil at videregående skal være forberedende til livet etterpå. Men mest av alt, snakket vi om de store tingene. Høyre snakker om unge som ikke kom seg ut i jobb eller på boligmarkedet. Og at du må skatte for mye av det du jobber for.

Det kan godt være at vi unge eller «middelklassen» ikke bryr seg om klima på samme måte som Mjåland skulle ønske. Kanskje min generasjon heller ser på EU eller internasjonalt samarbeid som den viktigste løsningen?

Den eneste svartmalingen, er å kalle det mangel på selvrespekt.