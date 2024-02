Når næringsdrivende i sentrum mener at det er på tide at Sørlandsparken skal få oppleve samme utfordringer som de selv har med bom og parkering, da er bompengedebatten på ville veier.

Vi protesterer mot bomlegging av Sørlandsparken fordi det er befolkningen på østsiden sitt handlesenter. Et handlesenter på lik linje som befolkningen i Søgne, Vågsbygd og de som bor inn forbi bomringen i Kvadraturen har. Vi protesterer mot bompenger da dette vil medføre at enda flere får utfordringer med sin økonomi i disse dyrtider. Innføring av enda flere bommer vil føre til frustrasjon blant oss forbrukere, da det vil oppfattes som en stor byrde for manges økonomi samt at vår bevegelsesfrihet i nærområdet hindres, da man hele tiden er underlagt en stor kostnad for å bevege seg fritt.

Sørlandsparken har bedrifter som nå får store merkostnader som igjen legges på oss forbrukere, hele bompengepolitikken er en evig runddans av kostnader som til syvende og sist ikke gagner noen.

Hvis næringsdrivende i Kvadraturen tror at flere vil legge igjen mer penger hos dem, er det vel å skyte langt over mål. Vi som bor på østsiden, vil nok fremdeles bruke Sørlandsparken, men problemene for mange blir større og i tillegg vil mange som fra før får lite i lønningsposen få enda mindre. Hvis man tenker godt over det faktiske forholdet så vil nok heller bomleggingen gå utover Kvadraturen, da det er restauranter, kino og teater som først og fremst vil merke når folks økonomi blir dårligere. Det er slike ting folk først og fremst sparer penger på å ikke gjøre. Kvadraturen vil da igjen få merke negativ innvirkning av bomlegging på østsiden.

Som næringsdrivende i Kvadraturen må det satses på nisjebutikker, opplevelser, slike ting ikke Sørlandsparken får tilby. Flere nisjebutikker i Kristiansand har nå overlevd i 15-20 år som jeg vet om, så de går rundt selv om Sørlandsparken er bomfri.

Hvis ikke politikerne i denne omgangen tar hensyn til folks økonomi og de villig stenger inne hele handlesenteret til befolkningen på østsiden, så er vi mange som vil bruke all vår tid til å minne hele befolkningen på avgjørelsen de tok i neste valgomgang.

Som folkevalgt skal du representere interessene og synspunktene til befolkningen som har valgt dem. Dette innebærer å lytte til velgerne, forstå deres bekymringer og arbeide for å fremme innbyggernes interesser. I denne saken virker det som om et mangeårig ønske om å likestille Sørlandsparken med Kvadraturen er det som er viktigst for flere av politikerne. Vi kan leve uten mange av de prosjektene som er i bompengepakken, men vi kan ikke leve uten at regningene kan betjenes av det som er i lønningsposen.