Foto: Arkivfoto

Norstat gjennomførte i november en befolkningsundersøkelse om arbeidsmiljøutvalg, AMU, for Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Den viste at flere enn seks av ti medarbeidere i virksomheter med mellom 30 og 50 ansatte enten ikke viste om de hadde arbeidsmiljøutvalg på arbeidsplassen eller svarte at de ikke hadde det. Mange ledere må derfor sette opp etablering av AMU på dagsorden. For medarbeiderne skal være med å velge sine representanter til utvalget.

Mange daglige ledere vil nok i sine forberedelser bli overrasket over hvor vidtrekkende utvalgets mandat er. Hovedmålet med utvalget er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det inkluderer blant annet deltakelse i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Både ledelse og medarbeidere skal være representert i utvalget og alle medlemmene må gjennom en 40 timers opplæring, som introduksjon til arbeidet. Mange ledere i mellomstore virksomheter har nok verken satt av tid eller budsjettert med bortfall i mer enn et ukesverk for flere medarbeidere.

Når arbeidet begynner skal utvalget, i tillegg til møter, også gjennomføre forbedringsarbeid i henhold til planer, samt rapportere på arbeid og tiltak. Disse oppgavene er nok heller ikke lagt inn i årsplanen for mindre og mellomstore virksomheter. Det bør de.

For i bedriftshelsetjenesten opplever vi når vi kommer inn en betydelig kvalitetsforskjell i ulike virksomhets utvalgsarbeid. Fra selskaper som gjør alt de skal, og mer til, til der utvalget fremstår som en skinnøvelse. Med knapphet på arbeidskraft og med en del nye problemstillinger etter korona, blant annet bruk av hjemmekontor, burde det være i ledernes interesse å bruke instituttet aktivt for å sørge for at HMS blir ivaretatt på en god måte. Det ville sannsynligvis også føre til lavere sykefravær og dermed høyere produksjon.

Arbeidsmiljøutvalget skal både instruere virksomheten på overordnet nivå og behandle enkeltsaker. Den siste delen av arbeidet ville blitt bedre hvis medarbeiderne i virksomheten faktisk viste hvem som skulle behandle deres sak. I dag kjenner hvert tredje medarbeider i virksomheter som allerede er pålagt å ha utvalg ikke til hvem som er medlemmer av det. Sannsynligvis øker det terskelen for å melde inn saker.

Informasjon om både valg og arbeid er derfor viktig overfor alle medarbeidere, både for å sikre at representantene er kjent og at de speiler arbeidstokken i virksomheten på en god måte. Den planen kan legges allerede nå.

For virksomheter som i dag selv har eller er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste er det et krav om at denne skal være med i utvalget, men uten stemmerett. Det bidrar til å sikre at kvaliteten på arbeidet, god dokumentasjon og ikke minst at plan- og tiltaksarbeidet gjøres i tråd med lov og forskrift.

Men, dette tar ikke fra daglig leder ansvaret fra å sette i gang arbeidet med AMU. Hvis ikke arbeidet med å etablere et utvalg er på plass ennå, er det på høy tid å invitere til et møte med verneombudet og starte planleggingen. Desember har få arbeidsdager. Noen av dem bør få et nytt innhold. 31. desember går fristen ut.