Dette er feil. Min intensjon for å problematisere dette var ikkje å utsetje folkerøystinga, men å vise til at det er dokumentert at det er mange folkerøystingar som er gjennomført udemokratisk. Skal den folkerøysting som no skal gjennomførast i Kristiansand, falle for det same på grunn av ei overivrig regjering, som ønsker imøtekome ein liten del av kommunen og deira behov for å seie si meining? Så gir ein ein glad dag i resten av kommunen og likeleis dei folkevalde.

Dersom dette ikkje skjer på ein rett måte, trur eg det vil få eit etterspel for regjeringa. Ei sak er at den allereie har tapt mykje på den lite byvennlege måten å møte Kristiansands leiande styreorgan på. Det grenser mot frekkheit. Det var dette som var mitt utgangspunkt. At de driv med spekulasjonar i andre sine motiv får vere dykkar eiga sak. Slikt tener det ikkje på.

Dei prøver og å så tvil om min omtale av det som skjedde i Stortinget i 2017. At eg respekterer det som eit lovleg vedtak på Stortinget. Og at eg ikkje ser på folkerøystinga som fullgod, gitt det spørsmåla seinare vart; K3. Det trudde eg var opplagt for alle.

Vidare at den er rådgivande og ikkje bestemmande. Det var jo derfor eg bygger på at dei viktigaste i ei slik sak er kommunestyret sine vedtak. Dei kunne tolkast på to måtar. Det har til og med tidlegare ordførar Johnny Greibesland sagt for lenge sidan. Fleirtalet for samanslåing var marginalt, men nok. Det vert ikkje respektert. Stadig vert desse folkerøystingane brukt mot dei folkevalde sin rett til på gjere sine vedtak. Det handlar derfor om ulike måtar å tolke vedtaka på, meir enn å så tvil i vedtak, som om det berre finst ein måte å tolke dei på – dykkar. Det vil eg heller kalle ei fundamentalistisk populistisk bruk av folkerøystingar.

Det er ikkje ein leik med folket ein driv, når ein skal dele ein kommune. Dei folkevalde forventar like mykje som folket å bli høyrt. Om vi skal ha tillit til ei regjering som i slike saker som dette skal gjennomføre ein demokratisk prosess, handlar om kvaliteten i det dei gjer, og om dei ser alle sider av saka. Til nå har regjeringa vist liten evne eller vilje til å lytte til heile folket. Dette taper regjeringa på. Den bygger opp eit rykte eller bekreftar den byfiendtlege haldninga den allereie har bygd opp. Den splittar eliten og folket. Årsak at eg må seie det, men slik opplever eg regjeringa for tida.

Det er ingen tvil om at Sørlandet er svært dårleg representert i regjeringa. Dette gjer at Agderbenken vert svekka også politisk, og kjenner seg delvis sett sjakk matt av ei regjering som dei også kanskje opplever seg ignorert av. Eg trur ikkje dei har det noko godt, dei som sit på den harde Agderbenken.