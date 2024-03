Med opplagsøkning på 4100 abonnenter i siste halvår 2023, er avisen virkelig «kjerringa mot strømmen» i medienorge.

Det kan bety at avisen også har hevet seg kvalitetsmessig og at økt konkurranse lokalt har bidratt til dette.

For utfordreren KRS er situasjonen begredelig. Men de reddes trolig økonomisk av pressestøtte fra skattebetalerne dersom de ikke mister eller har mistet for mange abonnenter etter at 1-krones-tilbudene har gått ut.

Kristiansand kommune v/kultursektoren og Kristiansand havn har for øvrig vist seg å være flittige annonsører, og det kan selvsagt også være en kilde til økonomisk støtte fra skattebetalerne.

Likevel bør annonsørene se på hva de oppnår og hvem de treffer med sine annonsekroner. Ser man på hvor store KRS er målt i forhold til FVNs størrelse de siste 6 mnd fordeler tallene seg slik:

Målt i opplag ( 2. halvår 23) er KRS 5,7% av FVNs størrelse. Antall abonnenter KRS: 2 377 stk. Antall abonnenter FVN: 41 365 stk. Målt i trafikktall (daglige lesere uke 9) er KRS 6,3% av FVNs størrelse. Antall daglige lesere KRS: 4 420 stk. Antall daglige lesere FVN: 69 987 stk.

Spørsmålet videre blir om Kristiansand dermed har fått en ny avis, sånn i praksis? Evner de å engasjere leserne med sin journalistiske form og innhold? Svaret er etter mitt syn dessverre et klart nei.

Det er utrolig synd for både FVN, mediemangfoldet og ikke minst KrS-avisen selv. Suksessen er, igjen etter mitt syn, svært begrenset, målt i tall, innhold og ikke minst utbytte for leserne.

At den såkalte «nummer 2 avisen» for Norges 5. største by etter massiv satsing, høy sigarføring, og etterlengtet velkomst hos befolkningen er betydelig mindre enn avisene Lillesandsposten, Setesdølen og Vennesla Tidene, må dessverre kunne betegnes som en fiasko.

Det kan være fristende å anta at KrS har satset på feil publikum.

I dag har de i beste fall 2377 abonnenter som sveiper innom ca 1,5 ganger daglig for å få med seg et smilebilde av Bernander Jr., litt seksualopplysning, silonyhetene, litt lobbypropaganda fra Furre/Cultiva/Bernander-senior-nettverket, samt brennferske nyheter om hvem som var på byen en eller annen kveld. I tillegg får man politiloggen, «klimakrise-loggen», og riksnyheter fra Nettavisen/Amedia konsernet hvor Bernander sitter i styret.

Dette er åpenbart ikke vinneroppskriften for en avis. Det holder knapt til en Facebook-side.