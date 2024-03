Innlegget bærer preg av overdreven nostalgi. Jeg seilte selv i overgangen fra tradisjonell stykkgodsfart til kontainerfart. Det er ingen utvikling i skipsfarten som har hatt større innvirkning på havneomrader verden over enn overgangen til kontainerlast.

Den gamle havnestruktur er over og ut for godt. Skal Kristiansand havn være en konkurransedyktig aktør, kan vi ikke sitte som nostalgiske arendalitter og syte og klage over at seilskutetiden er over. En moderne konkurransedyktig kontainerhavn er alt det Lagmanssholmen aldri kan bli. Større rasjonelle områder hvor kontainere kan stackes (stables i høyden), kaier med lenge og dybde samt køfri tilkomstvei fra større gjennomfartsårer.

Ja, la oss diskutere områdets fremtidige bruk og utforming. Det inkluderer ikke tradisjonell havneaktivitet.