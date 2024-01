Som ung økonom hadde jeg en sjef som druknet meg i tall og arbeid. Men i møtene vi hadde, så krevde han at jeg så helhet. Du må opp i helikopter, Carl Erik, sa han. Se ting ovenfra, så du ikke drukner i detaljene.

Noen historier er sterke og forteller om barn eller eldre som har fått et dårligere tilbud i nye Kristiansand. Noen historier forteller om nærheten man hadde i gamle Søgne kommune, et savn.

Men, det vil alltid være historier om tjenester som ikke er bra nok. Vi hadde tjenester som ikke fungerte godt nok i Søgne, og vi har det i nye Kristiansand. De fleste av oss har lyst til å bli bedre. Det samme gjelder kommuner og bedrifter. Vi vil og vi kan bli bedre, og vi trenger ikke rive ned kommunen vi bor i for å få dette til.

Historiene om de som mistet nærhet er interessante også på en annen måte. For det historiene ikke forteller. Om de som ikke hadde nærhet. Det er her storkommunen har en av sine styrker. Alle behandles likt.

Noen har forsøkt å engasjere meg i diskusjoner om detaljer i tall. Statsforvalteren og Telemarksforskning har gjort en faglig god jobb med tall og analyser. En jobb som ingen av oss kan gjøre etter, uten å bruke uker på analyse. Statsforvalterens oppsummeringer har dere fått i postkassa.

Aksjonister lover gull og grønne skoger, plass til alle på omsorgsbolig, svømmehall, nærhet for alle. De har ikke satt løftene sine inn i en helhet. Det er en grunn til at de ikke leverer en samlet plan. Det er for godt til å være sant!

Vi har allerede en sterk kommune, med mange kompetente og flinke ansatte. Ansatte som har jobbet i tre år for å få et nytt maskineri til å gli. Det har vært to år med en pandemi, som har gjort jobben ekstra vanskelig. Mye er gjort. Og noe gjenstår.

Hvis vi river ned nye Kristiansand, så blir det å starte helt på nytt. Det blir minst fire nye år der tjenester blir redusert, fordi ansatte er opptatt med å lage ny kommune med nye systemer. Vi vet ikke hvem som skal lede denne jobben. Og vi har dårlig erfaring med kommuneledelse fra tidligere. Skal vi tro på gull og grønne skoger? Eller skal vi stemme for å stoppe nå, og bevare det vi har?

Jeg håper du stemmer NEI til å rive ned kommunen vår. For vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får.