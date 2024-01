Nå er jeg passelig lei. Det er blitt slik at det viktigste som skjer i denne del av verden, er om søgnebøndene igjen kan bli, nettopp det, søgnebønder. Who gives a shit? Som innfødt kristiansander bryr jeg meg midt i veggen. Eller som ordtaket sier: «Å male fanden på veggen betyr å svartmale en situasjon, bekymre seg unødig, overdrive det negative».

Søgne er et vakkert sted og det vil det for all tid være, men den lobbyen som nå driver oss alle til vannvidd, kan jeg ikke se har annet formål enn å dyrke uvennskap, fiendtlighet og kanskje misunnelse. Som nevnt innledningsvis, klarer nok vi kristiansandere oss godt uten Søgne, men når det er sagt, håper jeg at Søgne forblir en del av vår store, lille kommune, Kristiansand. Og selvsagt, inkludert Songdalen. Godt valg.