Noe som var helt vanlig, uten at det kom ekstremvarsler i alle varianter. Det var harde og kalde vintre, med strøm som kunne være borte i dagevis, heldigvis hadde vi vedfyring, talglys og oljelamper, og gjorde ikke noe større ut av det,det var bare å vente til linjene var reparert og strømmen var tilbake. Biler hadde vi da også, og selvfølgelig skjedde det uhell, men samtlige biler var utstyrt med piggdekk, som er det eneste som duger på vinteren, med kulde og mye snø, og folk var vant til å ta spaden fatt og måke frem bilen om den var innesnødd,eller brøytebilene hadde sperret dem inne, ikke noe problem.

I dag sendes det ut ekstremvarsel for den minste ting, kommer det ei kraftig regnbyge, så er det ekstremt, skinner sola på sommeren og temperaturen krabber seg opp i 25 grader, ja da er det ekstremt og det sendes ut farevarsel, det samme skjer, spesielt på østlandet,om det kommer fem cm med snø, da går både nyhetene og værmeldingen helt amok, det er akkurat som som det er glemt at det også var vinter året før,og året før der igjen, og sånn fortsetter det, med farevarsler og ekstremvarsler for vær som har vert ganske likt i hundrevis av år.

Været går i sykluser, men alt skyldes på global oppvarming, til og med når hele nordkalotten er dypfryst. Her meldte de at det skulle bli mye snø og skikkelig kaldt,-10 grader og mye snø, kom vel 10 cm omtrent, men så kikket jeg på værkartet for Prince George i British Columbia,Canada, en halv meter snø og 35 minusgrader, og så klager vi her i lille Norge når det kommer noen cm snø og blir 10 minus ?

Nei nå må metereologene kutte ut dette tullet med farevarsel for bagateller, og melde været som det er, å slutte å krisemaksimere alt mulig, vind, sol, regn og snø, og heller sende ut farevarsel når det virkelig blir dårlig vær. Folk som bor langs kysten ler bare av dette, det meldes liten kuling langs kysten, og da er det farevarsel med en gang, saken er den at folk faktisk er i stand til å tenke selv, og gjør ikke noe stort nummer av at det blåser litt.

At folk kjører seg fast når det kommer 10 cm snø, kan skyldes flere ting, men helårsdekk og blytunge batteribiler er en dårlig kombinasjon, på alt annet enn bar asfalt, det viser seg spesielt på Østlandet, der mange har så lite å tenke med,at de "skal bare" å legger ut i snøkaoset på sommerdekk, og alle med evne til å tenke logisk, forstår at det går galt, og etter min mening bør politiet uten unntak ta fra folk førerkortet når de ikke tenker lenger enn at de legger ut på vinterføre på sommerdekk.