Jeg tror dette ville være et godt valg. Men jeg synes også Steinar Pedersen bør vurderes. Han fikk i sin tid sparken av SEDAS, dette på tross av at han var i ferd med å styre klubben mot opprykk. Han er i dag sportssjef for Vålerengas kvinnelag, som har kjempesuksess.

Og hvis det er sånn at Start på død og liv må ha en sportssjef, så er løsningen åpenbar: Steinar sportssjef og Joey trener. Og som assistenttrener får de da inn Marius Kjørvik Johansen eller Lars Kristian Pedersen.