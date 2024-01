Påstand: «Søgne hadde god vekst samt bedre økonomi enn tilsvarende kommuner. Det er fakta og kan ikke bortforklares» og «Vi fastholder at Søgne som selvstendig kommune vil klare seg greit økonomisk.»

Fakta: Søgne hadde de svakeste driftsresultatene av Søgne, Songdalen og Kristiansand før sammenslåingen. Kristiansand hadde i snitt ca. 200 millioner i overskudd per år fra 2015 - 2019. Søgne hadde et driftsresultat på kun 2 millioner i 2018 og 10 millioner i 2019. Det viser at med den gjelden Søgne hadde før sammenslåingen, så klarte kommunen knapt å drive med overskudd. Høsten 2019 vedtok Søgne nye investeringer på ca. 1,1 milliard, som først blir synlig i regnskapet etter sammenslåingen. Det hadde neppe skjedd, hvis Søgne fortsatt skulle ha vært egen kommune. Økonomien i tidligere Søgne hadde ikke rom for slik store investeringer som innebærer en nesten dobling av gjelden.

Påstand: «Og det er et uomtvistelig faktum, Søgne alene vil få betydelig mindre gjeld pr innbygger enn Kristiansand.»

Fakta: Det er heller ikke riktig. Grunnen er endringer i regnskap og budsjetter i forhold til det som Statsforvalteren tok utgangspunkt i når rapporten ble laget. Det har f.eks. vært overskridelser knyttet til etablering av skole- og idrettssenteret og infrastruktur på Tangvall, som neppe Kristiansand vil betale for hvis det blir en reversering. Dette er godt dokumentert i vedtak i bystyret de siste 2 årene. Hva som blir gjelden i et reversert Søgne blir endelig avklart når det tas hensyn til alle investeringer fram til 2026. Stavrum skriver i KRS-avisen at gjelden vil bli ganske lik i de 3 kommunene. Jeg tror han ikke er langt unna det som eventuelt blir resultatet. Når det også må investeres i nytt renseanlegg i Høllen, så blir regnestykket enda dårligere for innbyggerne i et reversert Søgne. Da blir det også en stor økning i kommunale avgifter.

Påstand: «Hva så med behov for personell? Under vår mangeårige tjeneste for Søgne kommune, var ikke dette problematisk. Søgne var en attraktiv kommune. Det samme mener vi vil være tilfelle ved reversering.»

Fakta: Tilgangen til kvalifisert personell, spesielt innen helse, er allerede et stort problem for kommune og stat i dag, og verre blir det de kommende år. Dette er godt dokumentert i Stasforvalterens rapport. At dette ikke skal gjelde for Søgne, men i resten av kommunene i landet, høres i beste fall ut som et håp. Realistisk er det ikke. Jeg tror eks-politikerne hadde hevdet noe annet hvis de hadde vært folkevalgte i dag.

Det som overrasker meg mest i leserinnlegget til eks-politikerne, er at de tør komme med slike udokumenterte påstander. Hvis det blir en reversering, så forventer nok innbyggerne i Søgne at de da «stiller opp» og viser at de hadde rett i at Søgne vil ha en «grei økonomi» og at rekruttering av kvalifisert personell ikke kommer til å bli et problem.

Vi står foran en økende knapphet på kvalifisert personell og store investeringer for å kunne gi de yngste og eldste et godt kvalitativt tilbud. Det gjør vi best sammen i en stor kommune, som kan dele investeringene på 115.000 innbyggere og tilby attraktive kompetansemiljøer for de ansatte.

Reversering er unødig gambling.