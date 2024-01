Om fastlegene: De er meget alvorlig bekymret, og jeg oppfatter med meget god grunn. Jeg husker ordfører Skisland ba oss være tålmodige da det hadde gått et par år etter kommunesammenslåinga, for «nå begynner det å gå så bra». Etter et par år. Jeg oppfatter at denne saken med legene er superviktig å ta tak i, i en ny Søgne kommune. Det er mye som lar seg ordne, du skriver selv at det må ansettes flere. Godt poeng. Kanskje en kan finne mulighet til å være i det minste littegranne tålmodig? Jeg har alle fall meget god tro på at dette kan løses. Fordi det MÅ løses. Raskt.

Noe av det du skriver, vet jeg noe om. Noe av det vet jeg ikke nok om til å ville kommentere.

Du skriver NAV-ansattE, i flertall. Jeg har registrert én - 1 - NAV-ansatt. Kanskje det er flere? Opplys meg. Hvis ikke er dette kanskje en usaklig overdrivelse?

Du skriver skolelederE, i flertall. Jeg har registrert én - 1 - skoleleder. De andre har vel ikke har gitt lyd fra seg? På hvilken basis uttaler du deg om dem?

Angående busspriser. Jeg ser du nå gir riktig informasjon, etter å ha bommet vesentlig to ganger tidligere. Fint at du korrigerer.

Angående Haram. Kanskje en skal kunne gi den nye kommunen litt mer tid enn noen uker før en konkluderer? Skisland ba om mer tid, etter to år, ikke etter to-tre uker.

Angående reverseringsgruppen og unøyaktigheter de serverer: Det er unøyaktigheter i det du også presenterer, ser jeg. Halve sannheter. Litt kjappe konklusjoner, muligens? Det reduserer jo fort troverdigheten på andre punkter også, punkter en kanskje ikke vet så mye om. Som jeg har skrevet før: Det er fort gjort. Jeg har bommet selv mange ganger i livet. Du ønsker og prøver å være nøyaktig, leser jeg i et av dine debattinnlegg i Fvn. Det skal du ha. Det tror jeg deg på.

I tillegg til alt dette: I disse tider er det jo også fort gjort å utelate saker og ting, av taktiske grunner. Selvfølgelig. Som for eksempel at gamle plasseres på omsorgssentere hvor som helst i kommunen, der det er plass. Uten en faglig begrunnelse. Og de får ikke komme tilbake til hjemkommunen. Som at skolebudsjettene er vesentlig redusert. Jf Kristin Løite Blom i Fvn 29.09.2020, Åse Løvdal i Fvn 08.10.2020, Laila Jørgensen i Fvn 15.01.24. (Det er ikke blitt bedre. Og etter det jeg leser, står nye kutt for døra.) Som at når bystyret i Kristiansand bruker penger på sentralisering, så går utviklinga i feil retning. Jf debattinnlegg skrevet av Geir Berget og Anita Holmen, denne uka. Bare for å ta noen ferske saker. Jeg vil tro andre kan liste opp flere saker.

I tillegg et helt sentralt poeng: Det er all god grunn til å tro at Kristiansand kommune vil prioritere de pengene en har, på til dels en annerledes måte enn Nye Søgne kommune vil. Det går blant annet på sentraliseringseffekter. Videre har Kristiansand utgifter Søgne kommune ikke kommer til å ha. Jeg vil tro mange av leserne selv kan regne ut noe om hva disse utgiftene er.

Så jeg vil oppfordre velgerne til å være kritiske. Til begge sider i debatten.

Godt valg!