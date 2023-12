Humbug er et synonym for svindel, juks eller bløff og det betegner noe som tilsynelatende kan virke overbevisende, men som er lureri. Som du ser bruker jeg spørsmålstegn. Altså er det ikke en påstand, men et spørsmål, som kun fremtiden kan gi svar på.

Som alle har fått med seg, lanseres nå Kunstsilo med brask og bram overfor internasjonal media og kunstinteresserte. Enkelte lokale selvutnevnte lærde strides om dette er riktig fremgangsmåte, eller om ikke lokale potensielle brukere av Kunstsilo først skulle blitt bedt på kake og cava. Ikke vet jeg, og det vet nok ikke du heller....men, valget om hvordan Kunstsilo skal markedføres er heldigvis ikke opp til lokale Ola og Kari. Det er opp til kunsteliten og dens fanebærere å vurdere, så vi må vel anta at sistnevnte ikke tror at kornbingen kan fylles av lokale kunstinteresserte alene. Så, derfor: «London calling».