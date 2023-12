Det å restaurere er vel ofte både tidkrevende og dyrt, og resultatet blir ikke alltid like bra. Så et nybygg virker både fornuftig og forlokkende. Men da dukker følgende spørsmål opp: Er det mulig å si litt konkret hvem man skal ansette/engasjere/utpeke som arkitekter og byggmestere? Og hvordan skal byggeprosessen skje, den vil bli ekstra krevende siden det ikke er et «ferdighus» som skal settes opp.

Selv har jeg erfaring for hvor krevende det var å bygge nye Kristiansand, det tok et par år med masse jobb bare å tenke ut og planlegge alle de utallige detaljene som måtte til selv innen mine små og spesielle områder, altså det som kommuneoverlegene er ansvarlige for. Deretter skulle vi sette ut i livet det vi hadde tenkt ut. Og da hadde vi fordelen av at vi var folk fra alle de tre kommunene som jobbet sammen mot et felles mål. Men det var skikkelig krevende å få dette til ved siden av full jobb i den daglige driften.

Et helt sentralt spørsmål i den kommende valgkampen blir å gi velgerne best mulig innsikt i hvordan vi helt konkret kan gripe dette an; hvor finner vi de gode arkitektene og byggmesterne som har tid og evner til å bygge en helt ny kommune?

Det kan gi velgerne et bedre grunnlag for valget de skal ta om noen få uker.