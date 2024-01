Så mye tyder på at han hadde mer peiling på fotball enn han ga uttrykk for. Nå har altså Starts styre klart å kvitte seg med treneren også. Såkalt sentrale krefter i styret ville fjerne ham. Nå vet ikke jeg forskjellen på et sentralt styremedlem og et ikke-sentralt, men nok om det. Det samme styret har plukket ut fung. daglig leder og et styremedlem til å finne etterfølgeren. Jeg håper de har nok kompetanse og kontaktflate til å utføre jobben til klubbens beste. Spillerne er, så vidt jeg har fått med meg, samstemte i at de hele veien har gitt Tjelmeland full støtte og tillit, det samme gjorde sportssjefen inntil han ble fjernet.

Jeg er helt overbevist om at Tjelmeland er en god trener, som kommer til å bli veldig god i den rette klubben, hvor han får støtte og tillit. Jeg håper han har lært mye i Start. Blant annet vil jeg tro at en naiv tanke om at alle i omgivelsene vil ham hans beste, bør slettes fra harddisken.

At resultatene ikke har vært gode nok er helt opplagt. Målet var jo å rykke opp fra tidenes svakeste Obos-liga. Og i fotballen er jo tradisjonen at treneren får skylda. Det er bare å se hvor mange trenere som er sparket siden SEDAS startet opp, nemlig seks stk, som betyr en i året. Hvis vi går helt tilbake til århundreskiftet er tallet 17, altså ikke fullt en i året. Dramatisk. Ukultur. Og det som er litt rart, er at resultatene bare blir dårligere og dårligere når trenere har fått sparken. Kanskje det hadde vært på tide å gå mot strømmen?

Jeg tror Start, og mange andre klubber, bør se seg i speilet. Styrene, de som ansetter disse udugelige trenerne, mister ikke vervet. Håper dette endrer seg i år ettersom dagens styre har feilet på det aller meste: Økonomi, hvor årsmøtet budsjetterte med et underskudd på 2,5 mill, og endte på ca 10 mill, hvor man bl.a. påfører klubben en stor og unødvendig utgift når treneren sparkes. Konflikthåndtering, hvor konflikten mellom sportssjef og daglig leder ikke ble tatt fatt i før Fevennen skrev om saken. Informasjon, som var manglende hele året, og sågar villedende da styreleder skulle overbevise medlemmene om at det ikke eksisterte noen konflikt, bare litt bagatellmessig uenighet. Personal, da man ville sparke sportssjefen uten å følge retningslinjene i arbeidslivet, noe som endte med at man måtte betale erstatning til sportssjefen, iflg. Fevennen.

Jeg stusset også da jeg leste i Fevennen at styreleder uttalte at "det ikke var så farlig om det kostet et par mill å kvitte seg med sportssjefen fordi det kommer på neste års regnskap". Ifølge kona har jeg null peiling på familieøkonomi, så da er sikkert dette gjeldende også i Start-økonomi. Jeg har bare levd i den villfarelsen at 2 mill er 2 mill uansett hvilket regnskapsår det bokføres i.