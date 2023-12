Prisveksten er ikke minst et resultat av en svak kronekurs som skyldes at Norges Bank har solgt kroner for minst 738 milliarder kroner fra april 2022 til 2023. Dette er styrt politikk, og regjeringa må ta ansvaret.

Støres regjering har de to siste årene lagt en ekstra tung byrde på skuldrene til norske husholdninger. Det er innført en type finansskatt der lav kronekurs fører til dyrtid samtidig som rentene settes opp. Resultatet er en rask spredning av fattigdom i Norge som vil fortsette inn i det nye året.

Sammenhengen er slik: Finansdepartementet har pålagt Norges Bank å selge norske kroner. Bare i desember i år har Norges Bank solgt kroner for 1,4 milliarder hver dag. Kronesalget er veksling til annen valuta. Den skjer for å overføre utenlansk valuta til Oljefondet, som utelukkende investerer i utlandet. Norges Bank har fra april 2022 og til november 2023 solgt norske kroner for over en milliard kroner hver dag. Dette framgår av tabeller fra Norges Bank. I denne perioden har Norge solgt minst 738 milliarder kroner ifølge utregninger. Dette har gjort at kronekursen har falt dramatisk sammenliknet med andre valutaer som dollar og euro. Det fører til økt prisvekst på importerte varer fra for eksempel EU som er Norges største handelspartner. EU står for 60% av norsk import. Resultatet bli at alle varer importert fra EU er blitt dyrere.

Norges Bank bruker altså i neste omgang økt prisvekst som et argument for å heve rentene. Folk blir altså utsatt for et ran fra to hold: de må betale mer i butikken, samtidig som de må betale ågerrenter til bankene på sine boliglån. Dette er en bevisst politikk. Den overnevnte tabellen viser også at i perioden mellom 2014 til og med 2021 gjorde Norges Bank motsatt: de kjøpte norske kroner. Norges Bank loser de enorme eksportinntektene inn i Oljefondet. Økningen i salg av norske kroner skyldes i hovedsak en eksplosjon i av olje – og gassinntekter, som var 1457 milliarder i 2022.

Disse ønsker Finansdepartementet å skyfle inn i Oljefondet, så Vedum gir Norges Bank beskjed om å selge kroner. Oljefondet investerer utelukkende i utenlandsk valuta.

SSB melder 18/12 : «Rekordhøy gasspris, eksport av strøm og svak krone førte til at Norge hadde Europas tredje største verdiskapning per innbygger i 2022».

Husholdningene påføres store utgifter fordi strømmen er på børsen, dessuten er det høyere priser på varer, og rentene på boliglån øker kraftig.

I 2022 var det altså et enormt overskudd på handelsbalansen. En god del av disse milliardene kunne vært investert direkte for å sikre en skrantende velferdsstat. Hvorfor gå veien om Oljefondet? Samtidig får bankene rekordprofitt fordi de øker utlånsrentene mer enn sparerentene. Bankenes netto renteinntekter var på 62,4 milliarder kroner i første halvår 2023, melder SSB. Den ekstra finansskatten fører altså til store overføringer av penger fra norske borgere til finanssektoren: bankene og Oljefondet. Hadde Arbeiderpartiet levd opp til navnet sitt, burde de ha gitt ordre om å stoppe kronesalget slik LO krever.

Sverige går motsatt vei: NRK melder 14/12 om at Sveriges Riksbank tok skikkelig grep om den lave svenske krona. Svenskene dumper dollar og euro og kjøper sin egen valuta for store beløp for å styrke sin krone. Den norske regjeringen kunne valgt en annen kurs.