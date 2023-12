Det var et rørende syn å se elever fra Presteheia skole engasjere seg, og demonstrere mot planlagte økonomiske kutt i skolen. Initiativet kom fra elevene selv. De hadde forberedt seg godt. Elevene hadde laget appeller, sanger og plakater. På plakatene kunne vi blant annet lese «Mer penger til skolen» «Redd skolehverdagen og fremtiden til elevene». «Nei til skolekutt». Vi er helt enig.

Elevene og de ansatte i skolen er de som merker hva disse kuttene «faktisk» koster. Ikke i kroner og ører, men på det menneskelige planet. De merker på kroppen, hva kutt betyr for kvaliteten på tilbudet. Tilstrekkelige ressurser har alt å bety for barn og elevers muligheter for å lære og utvikle seg.

Utdanningsforbundet Kristiansand har over lang tid mottatt bekymringer fra lærere og ledere i barnehager og skoler. Økonomien er så stram at det ikke strekker til. Det er ikke penger til det vi vet virker best, forebyggende arbeid. Det er utfordrende å levere på lovpålagte oppgaver. Utdanningsforbundet Kristiansand mener oppvekst er en underfinansiert sektor. Slik har det vært over tid. Området må prioriteres høyere og gis bedre økonomiske rammebetingelser – både gjennom økte statlige overføringer og gjennom prioritering i kommunens budsjetter, for å kunne klare å levere tjenester av god og forventet kvalitet.

For å kunne gi god kvalitet i det ordinære tilbudet i barnehager, skoler og helsetjenester for barn og unge, er den viktigste ressursen i oppvekst de ansatte, og deres tid til å prioritere de minste. For å kunne bidra til læring og utvikling, å utjevne sosiale forskjeller og til å hjelpe utsatte grupper, må det være god grunnbemanning i barnehager, skoler og i støtteapparatet rundt barnet og eleven.

Presteheiaelevene tok med seg samfunnsfaget ut i det virkelige livet. Vi kunne ikke være mer enig med elevene om at «kommunen må ta bedre valg» Det må ta bedre valg for fremtiden, gjøre kloke langsiktige valg og prioriteringer. Partiene på tvers må stå sammen, og virkelig satse på barn og elever. Dette må til for å imøtekomme utfordringer vi står overfor i samfunnet. Vi må få flere trygt gjennom skolegangen, slik at de på sikt kan bidra i arbeidslivet i de krevende tidene vi har foran oss.

Tusen takk til elevene for en tydelig og viktig stemme, på vegne av byens barn og elever. Takk!