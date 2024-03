Kjære foreldre,

Når var sist gang dere virkelig sjekket mobilen til barna deres? Var det da de var 8–9 åringer som bare trykket på fargerike apper og lo av morsomme filtre? Eller har dere tatt dere tiden til å utforske deres digitale verden når de da er 13 og oppover, på det mest sårbare stadiet i livet deres?

Vi står overfor en digital virkelighet som krever deres oppmerksomhet og beskyttelse, spesielt på sosiale medier. Vi trenger å få rom til å utvikle oss i trygge omgivelser før vi eksponeres for den ofte nådeløse verdenen av likes, kommentarer og farlige fremmede. Selv om dagens aldersgrense på de fleste sosiale medier er på 13 år, fremstår denne barrieren som skjør og utilstrekkelig. Derfor ber jeg, som 16-åring selv, at det blir innført en 16-års aldersgrense på sosiale medier.

Det er også viktig med strengere regulering, som gjør at de sosiale mediene faktisk må sjekke alderen til dem som oppretter profil.

Sosiale medier er rett og slett blitt en integrert del av unge menneskers liv. De har blitt våre sosiale lekeplasser, våre nyhetskilder, og til og med våre steder for politisk engasjement, men dessverre er det ingen roser uten torner. Med den økende nettmobbingen, groomingen og annet uønsket innhold, er det på høy tid å revurdere hvordan vi regulerer tilgangen til disse plattformene.

Ta «Pia» som et eksempel. På 13 år er hun en aktiv bruker av Snapchat, Instagram, Tiktok, og alt annet som er trendy. Hver gang hun åpner disse appene, blir hun umiddelbart møtt av en verden fylt med falske idealer og skadelige normer. Retusjerte bilder av modeller og influencere bombarderer henne daglig, og skaper en følelse av utilstrekkelighet og selvhat.

Disse plattformene har normalisert farlige vaner og skjønnhetsidealer som er skadelige for alle, men rammer unge aller hardest. Pia hører daglig om «hourglass body» og «keto diet» fra jevnaldrende som har sett det på Tiktok. Det er dypt bekymringsfullt at slike samtaleemner allerede er vanlig blant barn i syvende klasse, og skaper en kultur hvor kroppspress og usunne idealer er en del av hverdagen i en alder av bare 13 år. Er det rart at depresjon og angst blant unge har doblet seg det siste tiåret?

Men problemet stopper ikke der. Bak skjermen lusker det andre, mer skjulte farer. Eldre, manipulerende individer benytter seg av falske profiler for å utnytte unge jenter og gutter. Disse rovdyrene bruker sosiale medier som et jaktområde, og dessverre er det altfor lett for dem å komme i kontakt med sårbare barn.

Norske barn så unge som åtte år tar nakenbilder av seg selv og selger dem på nett, mens jenter fra 13–16 leter aktivt etter «sugar daddies». Slike hendelser blir vanligere for hver dag som går, og det er ikke tvil om at desto eldre man er, desto bedre rustet er man til å takle det.

Dere voksne er dessverre altfor naive når det gjelder teknologiens påvirkning på meg og andre på min alder. Det er på tide å være ærlige med dere selv – hvor mange av dere vet egentlig hva barna deres driver med på sosiale medier? Som foreldre er det deres ansvar å beskytte oss, men dette er dessverre noe kun de færreste av dere får til. Ved å innføre en aldersgrense på 16 år, kan vi unge få tiden vi trenger til å utvikle kritisk tenkning. Da kan vi tryggere navigere gjennom dagens digitale virkelighet. Enten det er med eller uten deres hjelp.

Innsender er leder for Arendal og Grimstad Unge Høyre, men skriver her bare på vegne av seg selv.

Debattinnlegget ble først publisert av Nrk.