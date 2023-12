Gaza kunne blitt Midtøstens Hong-Kong eller Singapore.

Strendene i Gaza kunne blitt like attraktive som i Tel Aviv, noen mil lenger nord. Men i stedet valgte Gaza terror, vold og angrep. De valgte Hamas. Derfor har Gaza en selvvalgt situasjon. Hamas har sagt at de vil utslette Israel.

Med slike utsagn og slike mål er de ikke velkommen inn i Israel.

Derfor, og for å beskytte sitt land og sine innbyggere, stengte Israel grensene.

Det var altså ikke for å stenge noen inne, men for å stenge noen ute. For å forhindre terrorangrep og vold mot Israels befolkning. Israel har da en suveren rett til å bestemme hvem som kan komme og ikke kan komme inn i landet. Grensen mot Egypt har ikke Israel ansvaret for.

Noen kontrollerbare fakta om Gaza: FNs generalsekretær for nødhjelp til palestinske flyktninger, P. Lazzarini, sa til BBC, at før krigen kjørte opp mot 500 lastebiler inn med nødhjelp og drivstoff til Gaza, hver dag. Det er rundt 180.000 lastebiler i året.

Det er kommet materiell inn til Gaza som har gjort det mulig å skyte tusenvis av raketter inn i Israel.

Videre er det bygget tuneller, antagelig rundt 50 mil til sammen.

Solide tuneller som kunne spart tusenvis av menneskeliv hvis Hamas hadde sluppet sivilbefolkningen ned i dem når Israel bombet.

Et søk på Google viste minst 14 hoteller på Gaza, hvorav flere var i luksusklassen. Det viste også flere eksklusive bilforretninger (eks. Mercedes) og åpningen av et storslått og eksklusivt kjøpesenter (fra 2010).

For å drifte slike ting må det komme inn varer. En video promoterer Gaza som et feriested for tyrkere. Mer enn 200 palestinere med tilknytning til Norge har angivelig reist på ferie (!) til Gaza. En norsk/palestiner foretrakk å studere i Gaza. Står ikke dette i kontrast til påstanden om at Israel holder befolkningen i Gaza som gisler?

Hamas mener at flyktningene ikke er deres, men FNs ansvar.

Mener da Hamas at FN også har ansvar for jødene som måtte (og må) flykte fra arabiske og andre land og er kommet til Israel?

Er det vanlig i krig å forvente at den ene krigførende parten skal forsyne fienden med drivstoff, elektrisitet, vann og medisiner?

Tommy Hageland påstår at Israel holder Gazas befolkning som gisler. Av disse «gislene» hadde omkring 19.000 personer fra Gaza sitt daglige arbeid i Israel før krigen. Det var meningen å utvide dette antallet til 30.000.

Hamas har tatt uskyldige barn og eldre som gisler.

En gravid israelsk kvinne har født et barn i fangenskap. For å få disse fri må Israel sette fri palestinere som er mistenkt/dømt for terror.

Hageland spør hvor sympatien bør være, og hvor kritikken bør sendes.

Svaret er innlysende: for Israel og mot Hamas.

Det beste som kan gjøres for Gazas befolkning, er å befri dem fra terrororganisasjonen Hamas.