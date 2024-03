Uforutsigbarhet er uheldig for næringslivet. Når regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innførte en ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 kroner som «et situasjonstilpasset tiltak» (nå justert opp til 850.000), påførte det mange bedrifter økte kostnader og stor usikkerhet. Usikkerheten knytter seg til varigheten av «tiltaket» og om det kan komme andre slike tiltak, en ny avgift eller skatt uten nærmere begrunnelse enn at staten har behov for inntekter.

Det er gledelig at regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal fjernes før valget i 2025. Det er likevel viktig at inndekningen ikke påfører bedriftene merkostnader på andre skatte- og avgiftsområder. Da er vi er like langt, og det er en risiko for at bedriftene må gjøre grep som verken stimulerer til mer aktivitet eller flere arbeidsplasser.

Finansforbundet, NITO, Akademikerne, Tekna, NHO m.fl. har bedt Vista Analyse om å utrede konsekvensene av den ekstra avgiften for store deler av arbeidslivet. Den samfunnsøkonomiske analysen gir en klar pekepinn på konsekvensene for næringslivet. Det private taper i kampen om arbeidskraft opp mot offentlig forvaltning og utlandet.

Selv etter at avgiften fjernes, har innføringen bidratt til generell usikkerhet om skattesystemet i Norge. Det er i seg selv svært uheldig for investeringslysten. Plutselig innføring av ekstra arbeidsgiveravgift for å saldere budsjettet, strider dessuten mot uttalte mål for hva som er viktig i skattepolitikken og imot utredningsinstruksen. Det framgår av Hurdalsplattformen at «Norge må ha gode generelle skatte- og avgiftsregler for å beholde og tiltrekke seg næringsvirksomhet og kapital», og at «et stabilt og forutsigbart regelverk betyr mye for de samlede rammebetingelsene for næringsvirksomhet».

Det bør ikke være tvil om at midlertidige skatteendringer ikke skal brukes til å saldere statsbudsjettene. Aktørene i norsk økonomi skal kunne legge til grunn stabile og forutsigbare rammevilkår, og at eventuelle endringer er faglig godt begrunnet.

NHO mener at de negative virkningene av den ekstra arbeidsgiveravgiften vil bli mindre om avgiften fjernes tidligere enn finansministeren nå har varslet. Dette bør allerede signaliseres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå i vår.