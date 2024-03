Imidlertid er det påvist at mobilen er til hinder for læringsprosessen. Også UiAs studenter har utfordringer med multitasking og hva det kan lede til. Regjeringen griper nå tak i denne samfunnsmessige problemstillingen. Så vidt meg bekjent er det grunnskolen den ansvarlige statsråden nå fokuserer på. Trolig kan det påtenkte forbudet også bli utvidet til å gjelde landets videregående skoler og universiteter.

Hva med å komme myndighetene i forkjøpet? SiA med sitt «Spicheren» er min treningsarena. Der er det frislepp av mobilbruk. Mange av utøverne er studenter. Et mobilforbud på Spicheren kan være en start som i neste omgang tilrettelegger for et tilsvarende tiltak på UiA. Med andre ord et universitet og en studentsamskipnad som legger alt til rette for læring og personlig utvikling. Det handler om et åpenbart VINN/VINN.