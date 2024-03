Det er nesten ikke til å tro at helseutvalget i Kristiansand på sitt siste møte ikke stemte for følgende forslag til vedtak:

«Helseutvalget mener bestemt at det er uforsvarlig og vil på det sterkeste advare mot: Bortfall, kutt og reduksjon av tjenester innenfor Helse og mestringssektoren. Helseutvalget ber derfor om at Kristiansand bystyre må være sitt samfunnsansvar bevisst ved å bevilge nok penger for å unngå dette allerede i 1. tertial».

For meg blir det derfor bare «munnhell» og tomme ord når partiene: Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, FrP, MDG og Rødt stemmer ned Kleppelista sitt forslag om mer penger til en sulteforet lovpålagt sektor som helse og mestring. Hvor er det blitt av valgløftene?

Ja, for dette er rett og slett hjerterått – og svært skuffende ovenfor de medmennesker i vår kommune som fortjener verdige liv i alle aldre.