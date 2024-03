Man kan snakke langt og lenge om forskningen på helsefordeler rundt kaldt vann og badstue, som at blodtrykket øker, blodårer trekker seg sammen og de kjemiske stoffene som skilles ut i kroppen. Jeg tror det viktigste å få frem for Ola Nordmann er det sosiale og det samfunnsnyttige. Kultur, historie, og det vi skaper nå, og gjerne sammen med andre.

I en tid hvor flere og flere isolerer seg, sliter med sosialisering utenfor dataskjermen, og flere og flere får psykiske diagnoser, så tror jeg at det er viktig at samfunnet oppmuntrer og legger til rette for forskjellige aktiviteter som engasjerer mennesker.

Bading og badstu gir en ro i kroppen, samtidig som den gir energi. I en badstu får man møte mange forskjellige mennesker, ha samtaler med folk man kanskje ikke ellers ville truffet. Prate og skape noe inni hodet ditt, mestring. Jeg tror det er bra å komme ut å treffe andre mennesker, og selv om man kanskje ikke treffer dem igjen, så har man skapt ett øyeblikk som hodet husker og det gir mestring til at du kanskje tør og vil gjøre det igjen.

Jeg har møtt mennesker som har ulike grunner og ulike forutsetninger for å være tilstede i badstuen akkurat den dagen. Noen har endelig funnet noe de mestrer og det gir dem helsefordeler som mindre muskelsmerter og mental klarhet. Andre har funnet en aktivitet de kan gjøre sammen med ektefellen sin hver søndag og de skaper minner sammen. Noen er der til og med fordi de prøver å gå helt ut av komfortsonen sin og å finne noe som kan gi dem livsgnist og mindre angst. Noen drar til og med og bader og tar badstu hver dag før/etter jobb for å roe tankene før/etter en lang dag på kontoret.

Det finnes mange historier og det finnes mange fordeler jeg kan ramse opp, men den viktigste tingen er «deg selv». Den beste forskningen på egen kropp og sinn gjør man selv, utforske og utfordre seg selv. Prøve noe nytt og ha et åpent sinn. Ønske om å finne noe, noen, eller det som kan gi deg lysglimt i hverdagen.

Jeg har vært helårsbader i mange år, og lært mye om meg selv og andre. Jeg vil virkelig anbefale kaldtvannsbading, året rundt. I tillegg er badstu gjerne en vei inn for mange, å tørre å sette seg ut i det kalde vannet for så å gå inn i varmen etterpå. Latter, moro, endorfiner, adrenalin og avslapping, kan være verdt et forsøk?

Tusen takk til alle samarbeid! Det har hjulpet meg til mange flotte opplevelser!