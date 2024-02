Nå får foreldra barnetrygda! Endå er ingen foreldre dømde for at barna deira er tvangsplasserte i Somalia.

Barn blir tvangsgifte. Får foreldra deira framleis barnetrygd?

Lovverket er ikkje klart nok. Politiet har brukt over fire år på å etterforske ei sak om koranskule. Og Stortinget har berøringsangst for å lage klare lovar som vil hindre barn i å bli kjønnslemlesta, plassert på koranskular, eller bli tvangsgifte. Til nå er ingen foreldre dømde for dette. Men Stortinget kunne vedta at alle foreldre har ei opplysningsplikt om kor barnet deira er, når det ikkje møter fram på skulen.

I Gaza var det over 100 barn med norsk pass. Og det midt i skuleåret! Foreldra burde miste barnetrygda når barna ikkje møter på skulen. Skulen brukar millionar av kroner kvart på barn som treng ekstra undervisning for å ta att det dei har gått glipp av. Eller foreldra har ikkje sørga for at barn som er fødde i Noreg, kan norsk.

Gaza og Somalia må vere trygge områder å vere i, når foreldre reiser med barn dit. Ein blir i tvil om folk frå dei landa har bruk for beskyttelse, når dei så kjapt reiser attende. Ta passet og barnetrygda frå foreldre som reiser frå barna sine, for at barna skal tvangsgiftast, kjønnslemlestast eller gå på koranskule.