Helt siden jeg flyttet tilbake til Sørlandet i 1987 etter femten år i Nord- Norge og Vestlandet har jeg undret meg over elendighetsbeskrivelsene over landsdelen. Som antakelig har sin kilde i rapporten «Surt liv på det blide Sørland». En rapport mange har hørt om og få har lest, ifølge den før nevnte direktøren.

For meg virker det som rapporten har vært et imaginert styringsdokument for deler av akademia ved UIA, Fædrelandsvennen og bedrifter som Oxford Research i snart førti år.

Et ordtak sier at det samme vannglasset kan betegnes som halvfullt eller halvtomt. Kanskje de sørlandske journalistene og forskerne heller skulle fokusere på er å fortelle om det halvfulle glasset enn i eninga å utgyde budskapet hvor halvtomme vi er på Sørlandet.