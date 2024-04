Jeg har nytt alkohol i 40 år. Jeg kan til dags dato ikke erindre at jeg har hatt behov for eller ønske om få servert alkohol etter kl 02 på natta. I og med at jeg har bodd i byen i over 60 år, kjenner jeg en god del av byens innbyggere. Ingen av dem jeg kjenner har noen gang ytret ønske om eller uttrykt behov for å få servert alkohol etter kl 02.

Det var den individuelle siden av saken.

Vil vi få et bedre samfunn om den enkelte fortsatte å drikke alkohol etter kl 02? Neppe. Vil vi få økt pågang på legevakt og akuttmottak hvis servering varte til kl.03? Ja, jeg tror det.

Tilhengerne av utvidet serveringstid argumenterer med at andre større byer i Norge praktiserer servering til kl 03. Jeg synes vi skal være såpass ‘modige’ at vi skiller oss ut i denne sammenheng og seier oss fornøyde om vi får det siste glasset kl 02. Det bør være en raus nok regel for de aller fleste av oss.

Det er forståelig at næringen ønsker små eller ingen hindre når det kommer til serveringsbegrensinger. Ingen mennesker har godt av å arbeide halve eller hele netta. Det bør begrenses til yrker hvor det er samfunnsmessig nødvendig ( sykehus, politi osv).