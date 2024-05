Flere hundre pioneroljearbeidere som har blitt syke og uføre av skadelige kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeidet med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970-åra og langt inn på 1990-tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i altfor ung alder. Pioneroljearbeiderne har fått ødelagt helsa si i arbeid som har vært avgjørende for den velferden som finnes i Norge i dag. Foruten en ødelagt fysisk og psykisk helse, er det ille den økonomiske kampen de har måttet ta, i både rettsapparat og opp imot systemet. Systemet for erstatninger fungerer ikke etter lovgivers intensjon, og preget av sykdom har mange gitt opp i møte med skarpskodde forsikringsadvokater som er ute etter å avkorte lovfestede erstatningsutbetalinger. I mange år har det vært jobbet opp mot Stortingets arbeids- og sosialkomité for å rette opp dette.

Stortingets vedtak 11. mai 2021 om at pioneroljearbeiderne skal gis oppreisning, var et gjennombrudd, bifalt med 55 mot 30 stemmer (Høyre, Venstre og KrF), jfr. innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen til Representantforslag 150 S (2020–2021): «Stortinget ber regjeringen snarest nedsette en kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen må sikre verifisering av omfang og skader samt en avgrensing av hva som skal omfattes av en kompensasjonsordning. Kommisjonen sammensettes av uavhengige fageksperter samt representanter for berørte parter, herunder representanter for relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner som representerer de arbeidsmiljøskadde «oljepionerene», blant annet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.). Som følge av at «oljepionerene» er rammet av en urett langt tilbake i tid, haster det med å få avklart kompensasjonsordningen. Kommisjonen forutsettes å være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av desember 2022.»

Til grunn for Stortingets behandling og vedtak lå blant annet «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av A.L.F (Arbeidsmiljøskaddes Landsforening), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og undertegnede.

Saken ligger nå i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Industriaksjonen forventer at departementet imøtekommer de anbefalingene som kommisjonen står bak om å iverksette kompensasjonsordningen for pioneroljearbeiderne, jfr. utredning, NOU 2022:19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning. Viktige prinsipielle spørsmål ble avklart i kommisjonens arbeid og utredning under ledelse av lege Geir Riise. Både LO i Norge, Industri Energi/FLT med flere er samstemte i at det nå haster med å få plass kompensasjonsordningen. Saken har siste år flere ganger blitt tatt opp i skriftlige spørsmål til statsråden, og var også opp i muntlig spørretime 15. mai i år. AP/SP regjeringa må nå levere på denne saken.