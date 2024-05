Et årsregnskap som viser et solid overskudd, med et betydelig bedre resultat enn budsjettert – men uten forslag om utbytte til eier Kristiansand kommune. En eier som siden 2019 tydelig har uttrykt et slikt ønske, også bekreftet av dagens ordfører Bernander.

I bystyremøte 29. mai skal årsregnskapet godkjennes av eier. Diskusjonen vil nok dukke opp igjen. Utbyttet er nemlig fortsatt ikke på vei.

Allerede i 2019 ble det fattet budsjettvedtak hvor det skulle hentes inntekter fra Havna på til sammen kr 18 millioner. Inntektsposten er en viktig kilde for saldering av utgifter i en periode med store underskudd på de største og viktigste områdene helse og oppvekst.

Utbytteønsket fra Kristiansand kommune har blitt gjort til en økonomisk, juridisk og politisk nøtt. Økonomisk fordi det hevdes at hver ekstra krone trengs til havneutvikling samtidig som kommunen trenger hver krone til dekning av viktige tjenester.

Juridisk pga avtaler og formal-krav. Politisk fordi det er fattet budsjettvedtak om det, men havnestyret "lytter ikke " til sine eiere, og viser til det økonomiske og juridiske.

Det som overrasker er hvordan nøtta forsøkes knekt:

Til tross for et tydelig uttrykt ønske fra Bystyret gjennom budsjettvedtak og oppfølging i havnestyret både i forrige styre og i det nyvalgte, foreligger det ved behandling av havnas budsjett og regnskap for 2023 ingen vurdering av et eventuelt utbytte slik det formelt må for korrekt vedtak. Er løsningen fra havna å tie eller trenere det i hjel?

Så kan vi lese i en av byens aviser at ordføreren foreslår som løsning at Kristiansand Havn KF kan overføre noen av sine eide parkeringsplasser til kommunen. Men hvor i prosessen er et slikt forslag behandlet eller vurdert? Skal ikke vedtak gjennomføres som vedtatt – eller er det OK med «forslag over bordet»? Og en overføring av eiendeler er jo ingen umiddelbar inntekt inn i Bykassa.

Begge deler overrasker, og vitner om uklare prosesser og skjulte agendaer. Ingen av delene bør prege kommunal saksbehandling og forvaltning.

Jeg håper Bystyrets behandling av årsregnskapet for Kristiansand Havn KF 2023 blir et bidrag til ryddighet og åpenhet rundt egne vedtak og prosesser. Kristiansand Havn KF er i posisjon til å ivareta egen utvikling samtidig som eiernes ønsker kan etterkommes. Muligheten for en kommune til å forvente utbytte fra et kommunalt eid KF er det åpnet juridisk vei for ved lovendring i 2019. Det er også helt legitimt å ha en utbytteforventning fra 100% eide selskaper i kommunen. KNAS og andre KF har lenge vært gjenstand for avkastningskrav.

I den videre utviklingen av havnas eiendommer samt investeringsnivå i nytt havneanlegg på Kongsgård, vil det være helt nødvendig at eier har et bevisst forhold til i hvilken grad man skal hente ut inntekter til Bykassa og viktige tjenester for byens innbyggere – eller om hver krone skal gå til havnedrift og havneutvikling. Ønsket investeringsnivå må avstemmes med eierkommunen og kan ikke settes kun ut fra et brennende ønske om å bli landets mest moderne havn.

Byutvikling og havneutvikling henger sammen, og må gjøres basert på en realistisk plan og ramme for finansiering. Dette er politiske signaler som bør gå i klartekst fra byens politikere og eiere til det sittende styret i Kristiansand Havn.