Barneombud Bejer Engh spør i leserbrev hos fvn: "Hvorfor vil regjeringen plutselig gi 16-åringer stemmerett i én sak?"

Så kan man spørre seg: Om dette var første gangen, må ikke én gang være den første?

Men det stemmer slett ikke at dette er første gang, og at det kun gjelder for den såkalte Søgne-saken. Her er en liste over folkeavstemninger om kommunereformen fra perioden 2015-2017, og legg merke til aldersgrensene - inklusive både Søgne og Songdalen den 6. juni 2016.